Zorunlu trafik sigortası primi arttı

Sigortacılıkve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkındaki yönetmelikte değişiklik yaptı. Buna göre, Zorunlu trafik sigortası poliçesi düzenlemekten kaçınan sigorta şirketinin yetkisi bir aya kadar durdurulabilecek. Azami prim tutarları, bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden eylül ayından itibaren aylık azami yüzde 4.75 artırılacak. Eylülden itibaren geçerli olmak üzere azami primlere taksi, minibüs, koltuk adedine göre otobüsler, kamyon ve çekici araçlarda yüzde 10, diğerlerinde yüzde 20 eklenecek.