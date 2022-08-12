Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Zorunlu trafik sigortası primi arttı
Giriş Tarihi: 13.8.2022

Zorunlu trafik sigortası primi arttı

Zorunlu trafik sigortası primi arttı
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkındaki yönetmelikte değişiklik yaptı. Buna göre, Zorunlu trafik sigortası poliçesi düzenlemekten kaçınan sigorta şirketinin yetkisi bir aya kadar durdurulabilecek. Azami prim tutarları, bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden eylül ayından itibaren aylık azami yüzde 4.75 artırılacak. Eylülden itibaren geçerli olmak üzere azami primlere taksi, minibüs, koltuk adedine göre otobüsler, kamyon ve çekici araçlarda yüzde 10, diğerlerinde yüzde 20 eklenecek.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Zorunlu trafik sigortası primi arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA