Vakıf üniversite ücretleri ne kadar, kaç TL? 2023-2024 en ucuz ve en pahalı üniversiteler hangileri? Yüzde 25,30,50 burslu bölümlerin ücretleri ne kadar, kaç TL?

YKS sonuçlarının 20 Temmuz 2023 Perşembe günü sonuç sayfasında erişime açılmasının ardından tercih işlemleri için binlerce üniversite adayı öğrenci tercih işlemleri için kolları sıvadı. Tercih işlemleri 6 Ağustos'a kadar devam ederken özel üniversitede okumak isteyen adaylar vakıf üniversitesi ücretleri 2023 hakkında araştırmaya koyuldu. 2023-2024 en ucuz ve en pahalı üniversiteler hangileri merak edilirken özel üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları da YÖK kılavuzu ile belli oldu. İşte, 2023-2024 eğitim öğretim yılı özel üniversite fiyatları…