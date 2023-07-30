Vakıf üniversite ücretleri ne kadar, kaç TL? 2023-2024 en ucuz ve en pahalı üniversiteler hangileri? Yüzde 25,30,50 burslu bölümlerin ücretleri ne kadar, kaç TL?

Özel üniversite ücretleri ne kadar, belli oldu mu soruları üniversite tercih aşamasında olan binlerce öğrencinin en merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Bölümden bölüme değişen fiyatlandırma öğrencinin burslu olup olmamasına göre de değişkenlik arz ediyor. En ucuz ve en pahalı özel üniversiteler hangileri bu bağlamda sorgulanıyor. Peki, 2 ve 4 yıllık vakıf üniversiteleri fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, konuya dair tüm gelişmeler…