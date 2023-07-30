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Haberler Fotohaber Vakıf üniversite ücretleri ne kadar, kaç TL? 2023-2024 en ucuz ve en pahalı üniversiteler hangileri? Yüzde 25,30,50 burslu bölümlerin ücretleri ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.07.2023 15:13 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 15:13

Vakıf üniversite ücretleri ne kadar, kaç TL? 2023-2024 en ucuz ve en pahalı üniversiteler hangileri? Yüzde 25,30,50 burslu bölümlerin ücretleri ne kadar, kaç TL?

YKS sonuçlarının 20 Temmuz 2023 Perşembe günü sonuç sayfasında erişime açılmasının ardından tercih işlemleri için binlerce üniversite adayı öğrenci tercih işlemleri için kolları sıvadı. Tercih işlemleri 6 Ağustos'a kadar devam ederken özel üniversitede okumak isteyen adaylar vakıf üniversitesi ücretleri 2023 hakkında araştırmaya koyuldu. 2023-2024 en ucuz ve en pahalı üniversiteler hangileri merak edilirken özel üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları da YÖK kılavuzu ile belli oldu. İşte, 2023-2024 eğitim öğretim yılı özel üniversite fiyatları…

2023-2024 ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ NE KADAR | En ucuz ve en pahalı üniversiteler hangileri? İşte, vakıf üniversiteleri güncel yıllık ücret listesi...

Özel üniversite ücretleri ne kadar, belli oldu mu soruları üniversite tercih aşamasında olan binlerce öğrencinin en merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Bölümden bölüme değişen fiyatlandırma öğrencinin burslu olup olmamasına göre de değişkenlik arz ediyor. En ucuz ve en pahalı özel üniversiteler hangileri bu bağlamda sorgulanıyor. Peki, 2 ve 4 yıllık vakıf üniversiteleri fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, konuya dair tüm gelişmeler…

2023-2024 ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ NE KADAR | En ucuz ve en pahalı üniversiteler hangileri? İşte, vakıf üniversiteleri güncel yıllık ücret listesi...

2023-2024 ÖZEL ÜNİVERSİTE FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Özel üniversitelerin fiyatları bölümden bölüme göre farklılık göstermektedir. Öğrencilerin burs oranlarına göre de fiyat farklılıkları yaşanmaktadır Başarılı öğrenciler vakıf üniversitelerine yüzde 25, 30 ya da 50 burs imkanı sağlanır. Aşağıda bazı özel üniversitelerin yıllık ücretleri yer alamktadır. Konuyla ilgili en güvenilir kaynak üniversitelerin öğrenci işleri ve kayıt müdürlükleridir. Fiyatlar dönemlik olarak değişebilmektedir.

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2023-2024 ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ NE KADAR | En ucuz ve en pahalı üniversiteler hangileri? İşte, vakıf üniversiteleri güncel yıllık ücret listesi...

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ
Hukuk fakültesi: 139.000 TL

Mimarlık fakültesi: 125.000 TL

Mühendislik fakültesi: 119.000 TL

Psikoloji: 125.000 TL

Gastronomi ve Mutfak sanatları: 89.500 TL

İşletme fakültesi: 110.000 TL

Sağlık bilimleri fakültesi: 110.000 TL

Sivil havacılık: 85.000 TL

2023-2024 ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ NE KADAR | En ucuz ve en pahalı üniversiteler hangileri? İşte, vakıf üniversiteleri güncel yıllık ücret listesi...

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp fakültesi: 150.000 TL

Diş hekimliği fakültesi: 120.000TL

Mühendislik fakültesi:102.000 TL

Hukuk fakültesi: 110.000 TL

Eczacılık fakültesi: 139.000 TL

Sağlık bilimleri fakültesi: 77.500 TL

Mimarlık fakültesi: 102.000 TL

Eğitim fakültesi: 77.500 TL

Fen Edebiyat Fakültesi: 90.000 TL

İletişim fakültesi: 90.000 TL

Güzel sanatlar fakültesi 80.000 TL

2023-2024 ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ NE KADAR | En ucuz ve en pahalı üniversiteler hangileri? İşte, vakıf üniversiteleri güncel yıllık ücret listesi...

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ
Tıp fakültesi: 195.000 TL

Hemşirelik fakültesi: 140.000 TL

Hukuk fakültesi: 111.776 TL

İletişim fakültesi: 100.000 TL

Psikoloji: 180.000 TL

Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği: 146.000 TL

Eğitim fakültesi: 100.000 TL

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