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Haberler Fotohaber KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Kadir Has Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 14:31

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Kadir Has Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihte bulunacak adaylar Kadir Has Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırma yapıyor. İstanbul ilinde bulunan vakıf üniversitelerinden biri olan Kadir Has Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili pek çok bilgiyi sizin için bir araya getirdik. Kadir Has Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. İşte, Kadir Has Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ile 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2023!

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Kadir Has Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

2023 Kadir Has Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamaları merak ediliyor. En güncel Kadir Has Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili detaylara sabah.com.tr üzerinden erişim sağlanıyor. Kadir Has Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ve Kadir Has Üniversitesi 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sayfamızdan öğrenebilirsiniz. İşte, tüm merak edilenler…

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Kadir Has Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 12+0
11+0
11+0
7+0		 12
11
11
7		 10.276
16.111
21.100
24.246		 512,36153
440,94630
491,85989
460,34070
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 7+0
7+0
10+0
10+0		 7
7
10
10		 30.351
35.229
41.000
39.537		 481,78649
410,36162
465,81382
435,07881
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 14+0
14+0
14+0
9+0		 14
14
14
9		 30.868
38.175
40.300
40.655		 481,12832
406,60763
466,67970
433,39197
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
10+0
20+0
20+0		 10
10
20
20		 45.207
53.652
60.400
68.180		 463,32343
387,97560
443,24262
395,56072
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
5+0

 5
5

 49.915
60.385

 457,72009
380,58379
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KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Kadir Has Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
5+0
10+0
6+0		 6
5
10
6		 71.995
69.878
62.300
49.429		 432,99057
370,74919
441,09036
420,50627
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
4+0
5+0
 5
4
5
 73.835
84.293
85.200
 431,09578
356,78824
415,21425
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 61+0
59+0
59+0
45+0		 61
59
59
45		 86.315
113.244
127.000
175.132		 418,42409
332,40804
373,81038
306,92975
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 3+0


 3


 91.863


 413,14224
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
5+0
10+0
20+0		 8
5
10
20		 102.463
109.108
157.000
198.584		 403,24798
335,71828
350,66965
295,61164
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 78+0
76+0
76+0
68+0		 78
76
76
68		 151.513
190.493
237.000
269.226		 365,02855
286,46333
307,02870
269,44747
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 3+0


 3


 161.134


 358,73645
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 28+0
23+0
20+0
 28
23
20
 166.694
201.011
180.000
 355,40268
281,77632
335,94290
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 30+0
20+0

 30
20

 210.440
250.382

 332,29669
262,74104
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 20+0
15+0

 20
15

 218.489
273.600

 328,58504
255,38353
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 34+0
30+0
45+0
45+0		 34
25
24
22		 247.126
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 316,56496
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 27+0
23+0
25+0
 27
23
25
 309.963
362.291
411.000
 294,87663
232,29183
253,04878
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 13+0
12+0
12+0
7+0		 13
12
12
7		 8.070
14.797
7.380
7.159		 452,08946
385,50885
445,71909
431,88250
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 9+0
8+0

 9
8

 8.662
15.535

 449,95948
384,22348
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 26+0
24+0
27+0
18+0		 26
24
27
18		 12.546
15.063
8.210
11.405		 439,14835
384,99594
442,34022
421,29465
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Ekonomi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 4+0
4+0
5+0
5+0		 4
4
5
5		 12.996
21.725
24.000
42.798		 438,22754
374,92403
411,16091
383,89661
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 7+0
5+0

 7
5

 14.919
24.382

 434,37423
371,55848
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 5+0
7+0
7+0
5+0		 5
7
7
5		 25.093
41.539
25.100
28.914		 422,15017
355,07753
410,00572
396,60488
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve Finansman
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 6+0
5+0

 6
5

 33.932
42.083

 414,95706
354,63825
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 5+0
4+0
5+0
4+0		 5
4
5
4		 46.062
51.530
38.500
45.165		 406,86927
347,53397
398,30188
381,98578
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 11+0
9+0
11+0
7+0		 11
9
11
7		 51.788
57.605
32.700
42.690		 403,36823
343,32748
402,80026
383,98920
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 140+0
133+0
118+0
40+0		 114
133
118
40		 Dolmadı
118.474
124.000
59.624		 Dolmadı
312,26130
353,46010
371,41624
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 66+0
63+0
35+0
26+0		 66
63
35
26		 258.461
191.199
181.000
202.255		 327,93068
287,81520
331,47169
309,05101
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 49+0
42+0

 49
42

 280.007
403.868

 323,19188
246,67922
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 7+0
5+0
33+0
3+0		 7
5
33
3		 283.324
297.203
539.000
444.101		 322,48322
263,90760
255,78826
260,92954
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 57+0
51+0
59+0
50+0		 57
51
59
50		 428.644
456.956
471.000
529.269		 297,23661
239,57087
265,66128
249,92603
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2+0


 2


 447.409


 294,51783
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 37+0
31+0

 37
31

 462.631
538.743

 292,40339
228,78377
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Ekonomi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 23+0
21+0
20+0
 23
9
20
 516.092
Dolmadı
687.000
 285,49809
Dolmadı
237,75719
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve Finansman
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2+0


 2


 534.313


 283,28081
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve Finansman
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 32+0
31+0

 32
17

 563.282
Dolmadı

 279,87934
Dolmadı
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 25+0
38+0
38+0
15+0		 25
12
38
15		 597.044
Dolmadı
692.000
727.153		 276,10780
Dolmadı
237,14701
229,24800
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 23+0
21+0
20+0
5+0		 23
5
20
5		 822.782
Dolmadı
874.000
721.275		 254,54351
Dolmadı
219,92335
229,85772
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2+0


 2


 873.993


 250,29526
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 4+0
3+0
35+0
3+0
3
6
3
118.913
Dolmadı
177.195
312,08996
Dolmadı
316,82156
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İletişim Fakültesi		 Reklamcılık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 6+0
5+0
5+0
4+0		 6
5
5
4		 1.582
2.974
4.890
5.224		 461,58034
402,44063
422,48577
424,16603
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İletişim Fakültesi		 Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 6+0
5+0
5+0
3+0		 6
5
5
3		 2.060
2.265
3.630
1.891		 455,33564
408,83438
429,99497
446,58491
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İletişim Fakültesi		 Yeni Medya
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 6+0
5+0
5+0
4+0		 6
5
5
4		 2.504
2.578
5.030
4.515		 450,89090
405,66713
421,72586
427,37441
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 6+0
5+0
5+0
4+0		 6
5
5
4		 2.645
2.447
2.030
1.986		 449,71274
407,04145
444,62504
445,64808
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 3+0
3+0
5+0
3+0		 3
3
5
3		 2.772
4.005
7.040
5.587		 448,72646
395,97978
413,72251
422,68145
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İletişim Fakültesi		 Yeni Medya
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 29+0
25+0
28+0
6+0		 29
25
28
6		 438.796
412.387
458.000
415.107		 288,78271
241,22867
256,51197
275,71489
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 29+0
25+0
28+0
10+0		 29
25
28
10		 467.487
399.588
499.000
446.470		 285,27898
242,92815
250,63628
271,14706
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İletişim Fakültesi		 Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 29+0
25+0
26+0
10+0		 29
25
26
10		 487.129
367.374
423.000
405.619		 282,97016
247,40063
261,78661
277,14655
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İletişim Fakültesi		 Reklamcılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 31+0
25+0
28+0
11+0		 31
25
28
11		 616.218
499.805
494.000
522.422		 269,07250
229,81204
251,34066
260,82725
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 18+0
18+0
26+0
7+0		 18
8
13
7		 642.650
Dolmadı
Dolmadı
595.943		 266,40288
Dolmadı
Dolmadı
251,48849
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Kadir Has Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
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