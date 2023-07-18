KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Kadir Has Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihte bulunacak adaylar Kadir Has Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırma yapıyor. İstanbul ilinde bulunan vakıf üniversitelerinden biri olan Kadir Has Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili pek çok bilgiyi sizin için bir araya getirdik. Kadir Has Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. İşte, Kadir Has Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ile 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2023!
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
11+0
11+0
7+0
|12
11
11
7
|10.276
16.111
21.100
24.246
|512,36153
440,94630
491,85989
460,34070
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
7+0
10+0
10+0
|7
7
10
10
|30.351
35.229
41.000
39.537
|481,78649
410,36162
465,81382
435,07881
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|14+0
14+0
14+0
9+0
|14
14
14
9
|30.868
38.175
40.300
40.655
|481,12832
406,60763
466,67970
433,39197
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
20+0
20+0
|10
10
20
20
|45.207
53.652
60.400
68.180
|463,32343
387,97560
443,24262
395,56072
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
5+0
—
—
|5
5
—
—
|49.915
60.385
—
—
|457,72009
380,58379
—
—
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
5+0
10+0
6+0
|6
5
10
6
|71.995
69.878
62.300
49.429
|432,99057
370,74919
441,09036
420,50627
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
4+0
5+0
—
|5
4
5
—
|73.835
84.293
85.200
—
|431,09578
356,78824
415,21425
—
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|61+0
59+0
59+0
45+0
|61
59
59
45
|86.315
113.244
127.000
175.132
|418,42409
332,40804
373,81038
306,92975
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|3+0
—
—
—
|3
—
—
—
|91.863
—
—
—
|413,14224
—
—
—
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
5+0
10+0
20+0
|8
5
10
20
|102.463
109.108
157.000
198.584
|403,24798
335,71828
350,66965
295,61164
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|78+0
76+0
76+0
68+0
|78
76
76
68
|151.513
190.493
237.000
269.226
|365,02855
286,46333
307,02870
269,44747
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|3+0
—
—
—
|3
—
—
—
|161.134
—
—
—
|358,73645
—
—
—
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|28+0
23+0
20+0
—
|28
23
20
—
|166.694
201.011
180.000
—
|355,40268
281,77632
335,94290
—
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|30+0
20+0
—
—
|30
20
—
—
|210.440
250.382
—
—
|332,29669
262,74104
—
—
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|20+0
15+0
—
—
|20
15
—
—
|218.489
273.600
—
—
|328,58504
255,38353
—
—
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|34+0
30+0
45+0
45+0
|34
25
24
22
|247.126
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|316,56496
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|27+0
23+0
25+0
—
|27
23
25
—
|309.963
362.291
411.000
—
|294,87663
232,29183
253,04878
—
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0
12+0
12+0
7+0
|13
12
12
7
|8.070
14.797
7.380
7.159
|452,08946
385,50885
445,71909
431,88250
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
8+0
—
—
|9
8
—
—
|8.662
15.535
—
—
|449,95948
384,22348
—
—
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|26+0
24+0
27+0
18+0
|26
24
27
18
|12.546
15.063
8.210
11.405
|439,14835
384,99594
442,34022
421,29465
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Ekonomi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0
4+0
5+0
5+0
|4
4
5
5
|12.996
21.725
24.000
42.798
|438,22754
374,92403
411,16091
383,89661
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0
5+0
—
—
|7
5
—
—
|14.919
24.382
—
—
|434,37423
371,55848
—
—
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
7+0
7+0
5+0
|5
7
7
5
|25.093
41.539
25.100
28.914
|422,15017
355,07753
410,00572
396,60488
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0
5+0
—
—
|6
5
—
—
|33.932
42.083
—
—
|414,95706
354,63825
—
—
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
4+0
5+0
4+0
|5
4
5
4
|46.062
51.530
38.500
45.165
|406,86927
347,53397
398,30188
381,98578
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0
9+0
11+0
7+0
|11
9
11
7
|51.788
57.605
32.700
42.690
|403,36823
343,32748
402,80026
383,98920
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|140+0
133+0
118+0
40+0
|114
133
118
40
|Dolmadı
118.474
124.000
59.624
|Dolmadı
312,26130
353,46010
371,41624
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|66+0
63+0
35+0
26+0
|66
63
35
26
|258.461
191.199
181.000
202.255
|327,93068
287,81520
331,47169
309,05101
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|49+0
42+0
—
—
|49
42
—
—
|280.007
403.868
—
—
|323,19188
246,67922
—
—
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|7+0
5+0
33+0
3+0
|7
5
33
3
|283.324
297.203
539.000
444.101
|322,48322
263,90760
255,78826
260,92954
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|57+0
51+0
59+0
50+0
|57
51
59
50
|428.644
456.956
471.000
529.269
|297,23661
239,57087
265,66128
249,92603
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0
—
—
—
|2
—
—
—
|447.409
—
—
—
|294,51783
—
—
—
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|37+0
31+0
—
—
|37
31
—
—
|462.631
538.743
—
—
|292,40339
228,78377
—
—
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Ekonomi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|23+0
21+0
20+0
—
|23
9
20
—
|516.092
Dolmadı
687.000
—
|285,49809
Dolmadı
237,75719
—
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0
—
—
—
|2
—
—
—
|534.313
—
—
—
|283,28081
—
—
—
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|32+0
31+0
—
—
|32
17
—
—
|563.282
Dolmadı
—
—
|279,87934
Dolmadı
—
—
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0
38+0
38+0
15+0
|25
12
38
15
|597.044
Dolmadı
692.000
727.153
|276,10780
Dolmadı
237,14701
229,24800
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|23+0
21+0
20+0
5+0
|23
5
20
5
|822.782
Dolmadı
874.000
721.275
|254,54351
Dolmadı
219,92335
229,85772
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0
—
—
—
|2
—
—
—
|873.993
—
—
—
|250,29526
—
—
—
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|4+0
3+0
35+0
3+0
|—
3
6
3
|—
118.913
Dolmadı
177.195
|—
312,08996
Dolmadı
316,82156
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İletişim Fakültesi
|Reklamcılık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|6+0
5+0
5+0
4+0
|6
5
5
4
|1.582
2.974
4.890
5.224
|461,58034
402,44063
422,48577
424,16603
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İletişim Fakültesi
|Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|6+0
5+0
5+0
3+0
|6
5
5
3
|2.060
2.265
3.630
1.891
|455,33564
408,83438
429,99497
446,58491
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İletişim Fakültesi
|Yeni Medya
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|6+0
5+0
5+0
4+0
|6
5
5
4
|2.504
2.578
5.030
4.515
|450,89090
405,66713
421,72586
427,37441
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|6+0
5+0
5+0
4+0
|6
5
5
4
|2.645
2.447
2.030
1.986
|449,71274
407,04145
444,62504
445,64808
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|3+0
3+0
5+0
3+0
|3
3
5
3
|2.772
4.005
7.040
5.587
|448,72646
395,97978
413,72251
422,68145
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İletişim Fakültesi
|Yeni Medya
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|29+0
25+0
28+0
6+0
|29
25
28
6
|438.796
412.387
458.000
415.107
|288,78271
241,22867
256,51197
275,71489
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|29+0
25+0
28+0
10+0
|29
25
28
10
|467.487
399.588
499.000
446.470
|285,27898
242,92815
250,63628
271,14706
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İletişim Fakültesi
|Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|29+0
25+0
26+0
10+0
|29
25
26
10
|487.129
367.374
423.000
405.619
|282,97016
247,40063
261,78661
277,14655
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İletişim Fakültesi
|Reklamcılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|31+0
25+0
28+0
11+0
|31
25
28
11
|616.218
499.805
494.000
522.422
|269,07250
229,81204
251,34066
260,82725
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|18+0
18+0
26+0
7+0
|18
8
13
7
|642.650
Dolmadı
Dolmadı
595.943
|266,40288
Dolmadı
Dolmadı
251,48849