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Haberler Galeri İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir ilgi odağı oldu! İdo Tatlıses’ten esprili paylaşım! “Yok öyle bedavadan mama ”
Giriş Tarihi: 28.06.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 11:33

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir ilgi odağı oldu! İdo Tatlıses’ten esprili paylaşım! “Yok öyle bedavadan mama ”

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girdi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bu mutlu evliliğinden bir de ikiz oğulları oldu. Oğullarını gözlerden uzakta büyüten çift, yaptıkları yeni paylaşımla magazin gündeminde yer aldı. Ünlü çift oğullarının yüzünü ilk kez göstermişti. İdo Tatlıses'ten yeni bir paylaşım geldi. İdo Tatlıses'in esprili paylaşımı sosyal medya viral oldu. İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin minik oğulları!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir ilgi odağı oldu! İdo Tatlıses’ten esprili paylaşım! “Yok öyle bedavadan mama ”

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle evlendi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir ilgi odağı oldu! İdo Tatlıses’ten esprili paylaşım! “Yok öyle bedavadan mama ”

Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir dünyaya geldi.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir ilgi odağı oldu! İdo Tatlıses’ten esprili paylaşım! “Yok öyle bedavadan mama ”

Oğullarını gözlerden uzakta büyüten çift, yaptıkları yeni paylaşımla magazin gündeminde yer almıştı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir ilgi odağı oldu! İdo Tatlıses’ten esprili paylaşım! “Yok öyle bedavadan mama ”

İKİZ OĞULLARININ YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİLER

Ünlü çift oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi. Ünlü çiftin paylaşımına yorum yağmıştı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir ilgi odağı oldu! İdo Tatlıses’ten esprili paylaşım! “Yok öyle bedavadan mama ”

"KOCANI KLONLAMAYI NASIL BAŞARDIN"

Takipçilerden bazıları, "kocanı klonlamayı nasıl başardın", "baba tarafına çok benziyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

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