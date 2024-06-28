Giriş Tarihi: 28.06.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
11:33
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir ilgi odağı oldu! İdo Tatlıses’ten esprili paylaşım! “Yok öyle bedavadan mama ”
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girdi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bu mutlu evliliğinden bir de ikiz oğulları oldu. Oğullarını gözlerden uzakta büyüten çift, yaptıkları yeni paylaşımla magazin gündeminde yer aldı. Ünlü çift oğullarının yüzünü ilk kez göstermişti. İdo Tatlıses'ten yeni bir paylaşım geldi. İdo Tatlıses'in esprili paylaşımı sosyal medya viral oldu. İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin minik oğulları!