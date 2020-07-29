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Haberler Galeri Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş'u şimdi 40 yaşında! İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali...

'ın filminin Fatoş'u şimdi 40 yaşında! İşte 'un son hali...

'ın tüm filmleri unutulmazdır ama filminin yeri bir başkadır. Gülmeye alışık olduğumuz Kemal Sunal filmlerinden farklı olarak herhalde en çok ağladığımız Garip filmidir. Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani bir döneme damga vuran son hali ile merak konusu oldu. Garip filminin ekranlara gelmesiyle Ece Alton'un şimdi ne yaptığı çok merak edildi. Şimdilerde 40 yaşında olan Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte ...

Giriş Tarihi: 29.07.2020 00:13 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 00:20
Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş'u şimdi 40 yaşında! İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali...

'ın tüm filmleri unutulmazdır ama filminin yeri bir başkadır. Gülmeye alışık olduğumuz Kemal Sunal filmlerinden farklı olarak herhalde en çok ağladığımız Garip filmidir. Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani bir döneme damga vuran son hali ile merak konusu oldu. Garip filminin ekranlara gelmesiyle Ece Alton'un şimdi ne yaptığı çok merak edildi. Şimdilerde 40 yaşında olan Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte ve sizin için derlediğimiz çocuk ünlülerin değişimleri...

Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş'u şimdi 40 yaşında! İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali...

BİRSU DEMİR

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Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş'u şimdi 40 yaşında! İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali...
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Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş'u şimdi 40 yaşında! İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali...
Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş'u şimdi 40 yaşında! İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali...
Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş'u şimdi 40 yaşında! İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali...

ZEYNEP ÖZKAYA

Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş'u şimdi 40 yaşında! İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali...
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