Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Adalet Bakanlığı 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, ne kadar uzatıldı, son durum ne?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada açık cezaevi izinleri 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldı. Normalde 31 Mayıs 2022 tarihinde bitmesi planlanan izinler bir yıl daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mayıs Pazartesi gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "31 Mayıs'ta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklife eklenen maddeyle açık cezaevinde kalıp da Covid-19 tedbirleri kapsamında izinli sayılan hükümlülerin 31 Mayıs'ta sona erecek izin süreleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 19 kez uzatılabilecek.