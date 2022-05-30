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Giriş Tarihi: 30.05.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 09:34

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Adalet Bakanlığı 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, ne kadar uzatıldı, son durum ne?

Türkiye'de binlerce mahkumu yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri uzatıldı kararı çıktı. Bugüne kadar pek çok uzatılan cezaevi izinlerinin süresi 31 Mayıs'ta bitiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 defa uzatılan açık cezaevi izinlerinin ne kadar süreyle uzatıldığı ile ilgili son durum netlik kazandı. Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, cezaevi izin süresi yarından itibaren her defasında 2 ayı geçmemek üzere 19 kez uzatılabilecek. Buna göre; Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, CTE Adalet Bakanlığı 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, ne kadar uzatıldı, son durum ne, bitti mi sorusu yanıt buldu. İşte cezaevi izinleri son dakika gelişmeleri

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Adalet Bakanlığı 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, ne kadar uzatıldı, son durum ne?

Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika haberleri an be an takip ediliyor. Son dönemin gündem maddelerinden bir tanesi de koronavirüs salgını sürecinde tam 12 kez uzatılan açık cezaevi izinleri oluyor. CTE'den yapılan son açıklamada bu izinler iki ay süreyle uzatılmış bu da 31 Mayıs tarihinde sona ermesi anlamını taşıyordu. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Adalet Bakanlığı 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, ne kadar uzatıldı, son durum ne?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Adalet Bakanlığı 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, ne kadar uzatıldı, son durum ne?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ülkemizdeki koranavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinden 15 Nisan 2020'de evlerine gönderilen mahkumların 12 kez uzatılan izni, 31 Mayıs'ta sonra eriyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "31 Mayıs'ta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DURUM NE, UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinleri 13. defa uzatıldı. 31 Mayıs 2022'de bitecek olan izinler, bir yıl süreyle uzatıldı.,

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Adalet Bakanlığı 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, ne kadar uzatıldı, son durum ne?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada açık cezaevi izinleri 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldı. Normalde 31 Mayıs 2022 tarihinde bitmesi planlanan izinler bir yıl daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mayıs Pazartesi gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "31 Mayıs'ta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklife eklenen maddeyle açık cezaevinde kalıp da Covid-19 tedbirleri kapsamında izinli sayılan hükümlülerin 31 Mayıs'ta sona erecek izin süreleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 19 kez uzatılabilecek.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Adalet Bakanlığı 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, ne kadar uzatıldı, son durum ne?
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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Adalet Bakanlığı 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, ne kadar uzatıldı, son durum ne?
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