Türkiye'de binlerce mahkumu yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri uzatıldı kararı çıktı. Bugüne kadar pek çok uzatılan cezaevi izinlerinin süresi 31 Mayıs'ta bitiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 defa uzatılan açık cezaevi izinlerinin ne kadar süreyle uzatıldığı ile ilgili son durum netlik kazandı. Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, cezaevi izin süresi yarından itibaren her defasında 2 ayı geçmemek üzere 19 kez uzatılabilecek. Buna göre; Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, CTE Adalet Bakanlığı 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, ne kadar uzatıldı, son durum ne, bitti mi sorusu yanıt buldu. İşte cezaevi izinleri son dakika gelişmeleri