Açık cezaevi izinleri bilindiği gibi Mayıs ayı itibarıyla yeniden uzatıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Nisan 2020 tarihinden bu yana peyderpey uzatılan izinlerin son olarak bir sene daha uzadığı kaydedilmiş son tarih duyurulmuştu. Konuyla ilgili olarak "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son tarih ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Detaylar Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Peki, Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte detaylar...
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Son dakika... Kabine toplantısı sonrası gelen açıklamaya göre izinler 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldı.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI, 31 MAYIS'TA BİTECEK Mİ?
Bugüne kadar 12 defa uzatılan açık Cezaevi izinleri 31 Mayıs'ta son bulacaktı. Ancak süre 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yeniden uzatıldı.
DÖNMEYEN FİRARİ SAYILACAK
COVID-19 izninden bugüne kadar 200 bin Mahkûm faydalandı. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak.
DÖNÜŞ NASIL OLACAK?
COVID-19 iznindeki hükümlüler 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönecekler. Denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Ağustos 2023'den itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Ağustos 2023'den itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekecek.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, açık cezaevinde uygulanan koronavirüs izinleriyle ilgili kabine toplantısını işaret etmişti. Bakan Bozdağ, "Geçenlerde AK Parti MYK'da bu konu konuşuldu. Yarın da Kabine'de benim de sunumum olacak, orada bir değerlendirme yapılacak. O değerlendirmeden sonra bu konuda karar çıkarsa kamuoyuyla paylaşılacak. Bugüne kadar 413 bin 652 kişi bundan istifade etti. Bunların içinde çıkıp suça karışanlar var. Onlarla ilgili adli süreç başlatıldı. Şu anda tutuklanmış olanlar var." ifadelerini kullandı. Beklenen açıklama geldi.