Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
11:13
BİM AKTÜEL 16 AĞUSTOS CUMA 2024 KATALOĞU | Çekme karavan, Tiny House ve daha fazlası bu Cuma Bim'de!
Bim aktüel ürünler kataloğu her hafta birbirinden farklı ürünler ve indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu haftanın büyük fırsatlarında Çekme karavan ve Tiny House en çok dikkat çeken ürünler olurken, her ihtiyaca uygun binbir çeşit ürün satışa sunuluyor. Peki, bu hafta Bim'de neler var? İşte, 16 Ağustos 2024 Cuma Bim aktüel ürünler kataloğu!