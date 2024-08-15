BİM AKTÜEL 16 AĞUSTOS CUMA 2024 KATALOĞU | Çekme karavan, Tiny House ve daha fazlası bu Cuma Bim’de!

Bim aktüel makyaj malzemeleri ve aksesuar ürünleri ile haftaya başlangıç yaparken, 16 Ağustos 2024 Cuma listesinde elektronik ürünler ve daha fazlası yer alıyor. No frost buzdalabı, 8 kg çamaşır makinesi ve birçok ürün bu Cuma Bim'de! İşte, 16 Ağustos 2024 Cuma Bim aktüel ürünler kataloğu!