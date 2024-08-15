Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:13

BİM AKTÜEL 16 AĞUSTOS CUMA 2024 KATALOĞU | Çekme karavan, Tiny House ve daha fazlası bu Cuma Bim'de!

Bim aktüel ürünler kataloğu her hafta birbirinden farklı ürünler ve indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu haftanın büyük fırsatlarında Çekme karavan ve Tiny House en çok dikkat çeken ürünler olurken, her ihtiyaca uygun binbir çeşit ürün satışa sunuluyor. Peki, bu hafta Bim'de neler var? İşte, 16 Ağustos 2024 Cuma Bim aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL 16 AĞUSTOS CUMA 2024 KATALOĞU | Çekme karavan, Tiny House ve daha fazlası bu Cuma Bim’de!

Bim aktüel makyaj malzemeleri ve aksesuar ürünleri ile haftaya başlangıç yaparken, 16 Ağustos 2024 Cuma listesinde elektronik ürünler ve daha fazlası yer alıyor. No frost buzdalabı, 8 kg çamaşır makinesi ve birçok ürün bu Cuma Bim'de! İşte, 16 Ağustos 2024 Cuma Bim aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL 16 AĞUSTOS CUMA 2024 KATALOĞU | Çekme karavan, Tiny House ve daha fazlası bu Cuma Bim’de!

BİM AKTÜEL 16 AĞUSTOS ÜRÜNLERİ

4 METRE ÇEKME KARAVAN 279.000 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BİM AKTÜEL 16 AĞUSTOS CUMA 2024 KATALOĞU | Çekme karavan, Tiny House ve daha fazlası bu Cuma Bim’de!
  • No Frost Buzdalabı 19.975 TL
  • 8 KG Çamaşır Makinesi 9.750 TL
BİM AKTÜEL 16 AĞUSTOS CUMA 2024 KATALOĞU | Çekme karavan, Tiny House ve daha fazlası bu Cuma Bim’de!

VERANDALI 8500 FLAT TİNY HOUSE 599.000 TL

BİM AKTÜEL 16 AĞUSTOS CUMA 2024 KATALOĞU | Çekme karavan, Tiny House ve daha fazlası bu Cuma Bim’de!
  • Senna 42″ Full HD Google Tv 6.399 TL
  • Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.975 TL
  • Range Mini Saç Kurutma Makinesi 399 TL
  • Range Epilasyon Aleti 249 TL
  • Range Dikey Elektrikli Süpürge 849 TL
  • Geske Yüz Temizleme Fırçası 6'sı 1 Arada 2.675 TL
  • Polosmart Wag Maşası 399 TL
  • Polosmart 16 Uçlu Kulak Temizleme Seti 49 TL
  • Polosmart Göz Altı Masaj Aleti 99 TL
  • Polosmart Smart Tartı 329 TL
  • Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinesi 249 TL
  • Polosmart Saç Sakal Kesme Makinesi 375 TL
  • Range Erkek Vücut Bakım Seti 499 TL
SON DAKİKA