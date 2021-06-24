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Haberler Yaşam Canlı altın fiyatları son durum! 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 24.06.2021 00:15 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 00:15

Canlı altın fiyatları son durum! 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Serbest piyasaların üçüncü işlem gününde, anlık ve canlı altın fiyatları yükseliş yaşıyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana hareketlilik yaşayan gram altın fiyatı bugün ufak bir kıpırdama yaşadı. Çeyrek altın fiyatı da yükselirken 816 TL'den değer görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da hafif bir yükseliş eğilimi gösteriyor. Serbest piyasada bugün çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 23 Haziran 2021 Çarşamba canlı altın alış satış fiyatı!

Canlı altın fiyatları son durum! 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları, serbest piyasaların üçüncü işlem gününde de yakından takip ediliyor. Düğün ve nikah sezonunun açılması ile birlikte 22 ayar bilezik, çeyrek altın, yarım altın ve gram altına olan ilgi bir hayli arttı. Durum böyle olunca, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu sorusu gün içerisinde araştırılıyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu konusuyla, yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Güncel altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görebilirsiniz.

Canlı altın fiyatları son durum! 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.267,00
  • Satış: 3.330,00

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Canlı altın fiyatları son durum! 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.292,00
  • Satış: 3.342,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı altın fiyatları son durum! 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 497,14
  • Satış: 497,23

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Canlı altın fiyatları son durum! 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 806,00
  • Satış: 819,00

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