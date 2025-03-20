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Haberler Yaşam ŞOK'TA HAFTA SONU FIRSATLARI | 22-25 Mart ŞOK aktüel ürünler neler? Araç İçi Düzenleyici Ürünler Geliyor!
Giriş Tarihi: 20.03.2025 13:48 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:48

ŞOK'TA HAFTA SONU FIRSATLARI | 22-25 Mart ŞOK aktüel ürünler neler? Araç İçi Düzenleyici Ürünler Geliyor!

ŞOK'ta hafta sonu kataloğu yayımlandı. Yeni hafta indirimlerini satışa sunan zincir markette 22 Mart Cumartesi günü yeni ürünler satışa sunulacak. Kamp sandalyesinden çadıra, bluetooth hoparlörden powerbanka birçok ürün satışa sunuluyor. Peki, 22-25 Mart ŞOK aktüel ürünler neler, indirimli mi? İşte, ŞOK aktüel hafta sonu fırsatları...

ŞOK’TA HAFTA SONU FIRSATLARI | 22-25 Mart ŞOK aktüel ürünler neler? Araç İçi Düzenleyici Ürünler Geliyor!

22-25 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni katalog ürünleri arasında en çok dikkat çeken araç içi düzenleyici ürünler oldu. Araç içi temizleme fırçası, vantuz telefon tutucu, oto yıkama seti ve daha birçok ürün satışa sunulacak. İşte, 22-25 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK’TA HAFTA SONU FIRSATLARI | 22-25 Mart ŞOK aktüel ürünler neler? Araç İçi Düzenleyici Ürünler Geliyor!

22-25 MART ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER ?

  • Şarjlı Led Kamp Lambası 199 TL,
  • 4 Parça Oto Paspas 349 TL,
  • 500 ml Araç Bakım Ürünleri 50 TL,
  • Araç İçi Temizleme Fırçası 39,95 TL,
  • Kör Nokta Ayna 29,95 TL,
  • Dikiz Ayna Telefon Tutucu 89,95 TL,
  • Fosforlu Otopark Numaratör 34,95 TL,
  • Vantuz Telefon Tutucu 100 TL,
  • Araç İçi Düzenleyici 119 TL,
  • Çok Fonksiyonlu Dikiz Ayna Telefon Tutucu 100 TL,
  • Oto Yıkama Seti 69,95 TL,
  • Seyahat Boyun Yastığı 50 TL,
  • Araç Çöp Kovası 69,95 TL,
  • Oto Kokusuz Küllük 25 TL,
  • Cep Telefon Malzeme Filesi 39,95 TL
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ŞOK’TA HAFTA SONU FIRSATLARI | 22-25 Mart ŞOK aktüel ürünler neler? Araç İçi Düzenleyici Ürünler Geliyor!

ŞOK'TA HAFTA SONU FIRSATLARI!

  • Çift Kapılı No Frost Buzdolabı
  • Beyaz 34 L Midi/Mini Fırın
  • Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
ŞOK’TA HAFTA SONU FIRSATLARI | 22-25 Mart ŞOK aktüel ürünler neler? Araç İçi Düzenleyici Ürünler Geliyor!

MART AYI BOYUNCA 100 ÜRÜNDE GEÇERLİ!

ŞOK’TA HAFTA SONU FIRSATLARI | 22-25 Mart ŞOK aktüel ürünler neler? Araç İçi Düzenleyici Ürünler Geliyor!

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