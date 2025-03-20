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ŞOK'TA HAFTA SONU FIRSATLARI | 22-25 Mart ŞOK aktüel ürünler neler? Araç İçi Düzenleyici Ürünler Geliyor!
Giriş Tarihi: 20.03.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
13:48
ŞOK'TA HAFTA SONU FIRSATLARI | 22-25 Mart ŞOK aktüel ürünler neler? Araç İçi Düzenleyici Ürünler Geliyor!
ŞOK'ta hafta sonu kataloğu yayımlandı. Yeni hafta indirimlerini satışa sunan zincir markette 22 Mart Cumartesi günü yeni ürünler satışa sunulacak. Kamp sandalyesinden çadıra, bluetooth hoparlörden powerbanka birçok ürün satışa sunuluyor. Peki, 22-25 Mart ŞOK aktüel ürünler neler, indirimli mi? İşte, ŞOK aktüel hafta sonu fırsatları...