ŞOK’TA HAFTA SONU FIRSATLARI | 22-25 Mart ŞOK aktüel ürünler neler? Araç İçi Düzenleyici Ürünler Geliyor!

22-25 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni katalog ürünleri arasında en çok dikkat çeken araç içi düzenleyici ürünler oldu. Araç içi temizleme fırçası, vantuz telefon tutucu, oto yıkama seti ve daha birçok ürün satışa sunulacak. İşte, 22-25 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğu...