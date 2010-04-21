Çankırı Belediye Başkanı'na yumruklu saldırı

Eski DTP Başkanı Ahmet Türk ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın ardından dün de Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, bir işadamının yumruklu saldırısına uğradı. Dinç, burnundan hafif yaralandı; saldırgan işadamı gözaltına alındı. Bir görgü tanığının ifadesine göre; AK Partili Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç bir lokantada yemek yediği sırada işadamı ve DYP eski il Başkanı Sadık Yakın'ın yumruklu saldırısına uğradı. Olayın ardından Belediye Başkanı İrfan Dinç Çankırı Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken, Sadık Yakın da gözaltına alındı. Başkan Dinç'in burnunda kırık olmadığı öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin ardından Başkan Dinç, İl Emniyet Müdürlüğü Yeni Mahalle Karakolu'na giderek ifade verdi.Başkan İrfan Dinç, saldırının, belediyenin başlattığı bir kamulaştırma işlemi nedeniyle gerçekleştiğini belirterek, "Belediye hizmet binamızın yanında 15-20 yıldır harabe halinde tarihi bir yapı var. Burayı kentimize kazandırmak için girişimlerde bulundum. Hak sahipleriyle defalarca toplantı yaptım ama sonuç alamadım. Sonuçta burayı kamulaştırmaya karar verdik" dedi. Daha önce tanıdığı Sadık Yakın'ın da yapının hak sahiplerinden biri olduğunu belirten Dinç, "Öğle yemeği için gittiğim lokantanın girişinde vatandaşlarla tokalaşmaya başladım ama saldırgan, kamu davası nedeniyle benimle tokalaşmayacağını söyledi. Tam kamulaştırmanın gerekçelerini ona izah ederken bir anda yumruk attı. Çevredekiler ayırdı. Kamu yararına yönelik çalışmam dolayısıyla şahsıma saldırı gerçekleştirildi'' dedi. Dinç, saldırgandan şikâyetçi olduğunu bildirdi.