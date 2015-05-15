7 haziran seçimleri öncesi sahadaki atmosferi değerlendiren AK Parti İstanbul milletvekili adayı Berat Albayrak, sahada sadece AK Parti'nin olduğunu ve gelen tepkileri de gayet olumlu bulduğunu söyledi. Albayrak, Türkiye'deki problemlerin çoğunluğunu AK Parti'nin çözdüğünü vurguladı.Muhalefet partilerinin ekonomi vaatlerini eleştiren Albayrak, "muhalefetin vaatlerinin hiçbir anlamı ve denklemi yok. Vaat siyasetine halk inanmıyor. bu vaatleri karşılamanız için vatandaşa vergi yüklemeniz lazım. " dedi.HDP'nin barajı geçip geçemeyeceği ile ilgili tartışmayı yorumlayan Albayrak, "Türkiye'de barajı geçemeyen birçok parti siyaseten yaşadı. bir partinin barajı geçip geçememesinin hiçbir ehemmiyeti yok. " diye konuştu.Programda yeni anayasa ve başkanlık sistemi de konuşuldu. Türkiye'yi 1982 Anayasası'ndan kurtarmak için yeni anayasanın çok önemli olduğunu belirten AK Parti İstanbul milletvekili adayı, "yeni anayasa ve istikrarın bekası sistem için çok önemli. Türkiye'ye has bir başkanlık sisteminin olabileceğine inanıyorum. " ifadelerini kullandı.Kadraj'da ele alınan konulardan biri Türk ekonomisinin durumuydu. Türkiye'nin, ekonomisi itibariyle dünyada en güçlü ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Albayrak, "Türkiye son 6-7 yıldır çok başarılı bir performans sergiledi. bölgede siyaset ve ekonomisi istikrarlı olan tek ülke. 15 bin kaleme yakın ürün ihraç eder konuma geldi. Türkiye'nin büyümesindeki en önemli unsur reel büyümedir. " değerlendirmesinde bulundu.Küresel enerji sektöründe Türkiye'nin konumu ile ilgili soruları da yanıtlayan Albayrak, Türkiye'nin enerjiyi çeşitlendirmek adına çok önemli adımlar attığını ve enerji stratejisinin hayati önem arz ettiğini söyledi.Ve paralel yapı.. Albayrak'a göre, paralel yapı ile mücadelede teşhis dönemi bitti, tedavi devam ediyor ve bu örgüt artık endişe verici boyutta değil..Programın sonunda 28 şubat sürecinde yaşananlar konuşuldu. 28 şubat darbesinin büyük bir toplumsal yara açtığını belirten Albayrak, "28 Şubat'ta dindar vatandaşlarımıza büyük bir zulüm uygulandı ama artık böyle bir tehlike yok. Türkiye'de fiziksel olarak darbe tehlikesi olduğu düşüncesinde değilim. " diye konuştu.