FETÖ’cü avukatların imamı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nın, 'Yargı-Hukuk' yapılanmasında yeraldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 avukat ve avukat Mehmet Yusuf Burak'ın mali müşaviri Mehmet Ali Başarır, FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevkedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın yürüttüğü FETÖ'cü darbe soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 avukat ve bir mali müşavir, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı.

Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından ifadeleri alınan avukatlar Adem Yılmaz, Rufayi Taştan, Burak Kemal Tanrısever, Mehmet Öksüz, Haydar Mete, Hürol Karadaş, Ekrem Gökhan Dede, Mehmet Yusuf Burak, Kamil Ata, Tayfun Aktaş, Mustafa Akgündoğdu ve örgüt avukat Mehmet Yusuf Burak'ın mali müşaviri Mehmet Ali Başarır, FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevkedildi.

"İMAM AVUKAT "

Avukat Mehmet Yusuf Burak ve Hürol Karadaş'ın, örgüt içerisinde "imam" ve "abi' olarak görev yaptıkları iddia edildi.