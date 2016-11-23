FETÖ artıkları temizleniyor

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında büyük kahramanlık örneği sergileyen emniyet teşkilatında FETÖ temizliği sürüyor. OHAL kapsamında FETÖ'cü oldukları gerekçesiyle ihraç edilen 7 bin 586 emniyet personelinin 5'i 1. sınıf, 7'si 2. sınıf, 55'i 3. sınıf, 199'u 4. sınıf olmak üzere toplam 266'sı emniyet müdürü, 178'i emniyet amiri, 51'i başkomiser, 477'i komiser, bin 550'si komiser yardımcısı, 195'i başpolis, 4 bin 778'i polis, 4'ü bekçi, 87'si ise sivil personel konumunda bulunuyor.

YENİ KHK'LARLA BİNLERCE KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

YÜZGÜLEÇ VE BAŞAK DA İHRAÇ EDİLDİ

İhraç edilenler arasında daha önce kritik görevlerde yer almış isimler de bulunuyor. Emniyet müdürleri arasında eski Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Kemal Yüzgüleç, eski Havacılık Daire Başkanı Hüseyin Başak ile eski Koordinasyon Daire Başkan Yardımcısı Salih Köken de yer alıyor. Başak, İzmir'de Polis Sandığı (POLSAN) bünyesindeki bir binanın FETÖ/PDY'ye bağlı bir derneğe usulsüz tahsisi gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Yüzgüleç ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzası ile onaylanan kararname ile 26 Ekim 2016'da Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevinden alınarak polis başmüfettişliğine atanmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev alan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında etkisizleştirilen kişiler de ihraç listesinde yer aldı.

DİĞER KAMU KURULUŞLARINDAN İHRAÇ EDİLENLER(KHK/677 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA)