FETÖ’nün asker abilerine şafak baskını

BUGÜN NELER OLDU

Aralarında avukat, öğretmen ve psikoloğun da bulunduğu FETÖ'nün 6 "asker abisi", dün sabah 05.45'te düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına alındı.Polis 3 şüphelinin evinde spor ayakkabıların tabanlarının içine saklanmış 128 GB'lik 3 flaş disk buldu. 4 harf ve 8 rakamla şifrelendiği belirlenen flaş diskler, çözümü için Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçları Daire Başkanlığına gönderildi. Gözaltına alınan abilerin, adeta örgütün askerlik şubesi gibi çalıştıkları, askeri okullara yerleştirecekleri öğrencileri, öğretmenler aracılığı ile seçip, örgütle bağlantısı olmayan dershanelere gönderdikleri, sınavlardan önce de çıkacak soruların cevaplarını verdikleri belirlendi.FETÖ soruşturması kapsamında 13 kişi tutuklandı.28 emniyet personeli gözaltına alındı.Üçü astsubay, biri de uzman çavuş 4 şüpheli gözaltına alındı. 3 asker aranıyor. İki infaz koruma mamuru da tutuklandı.: Batman Üniversitesi'ne düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında, Genel Sekreter Mustafa İnal gözaltına alındı.Daha önce ihraç edilen iki 4. sınıf emniyet müdürü ile 6 öğretmen tutuklandı. 6 öğretmen aranıyor.FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 polisten 4'ü tutuklandı.Eski Sultandağı Kaymakamı Muhammet Emin Güngör adliyeye sevk edildi.