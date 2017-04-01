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Giriş Tarihi: 1.4.2017

Toprak en değerli sermayemizdir

Toprak en değerli sermayemizdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan İzmir'deki "1. Yerel Tohum Buluşması"na katıldı. Kemalpaşa Park Orman'da düzenlenen törende konuşma yapan Erdoğan, emperyalist güçlerin insanlığın en temel kaynaklarını tekellerine aldığını, diğer toplumları kendilerine bağımlı hale getirdiğini belirterek, "Dünyada nüfusun çoğaldığını tarımsal verimliliğin ancak kimyasallarla mümkün hale geldiğini söylüyorlar. Oysa dünyada gıda kıtlığından çok gıdaya erişimde adaletsizlikler vardır" dedi. Yerel Tohum Buluşmaları'nın ilkini gerçekleştiren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nı öncü çalışması nedeniyle takdir ettiğini kaydeden Erdoğan, "Toprak bizim en değerli sermayemizdir" diye konuştu.
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Toprak en değerli sermayemizdir
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