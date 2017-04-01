Toprak en değerli sermayemizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğanİzmir'deki "1. Yerel TohumBuluşması"na katıldı. KemalpaşaPark Orman'da düzenlenen törendekonuşma yapan Erdoğan,emperyalist güçlerin insanlığınen temel kaynaklarını tekellerinealdığını, diğer toplumları kendilerinebağımlı hale getirdiğinibelirterek, "Dünyada nüfusunçoğaldığını tarımsal verimliliğinancak kimyasallarla mümkünhale geldiğini söylüyorlar.Oysa dünyada gıda kıtlığındançok gıdaya erişimde adaletsizliklervardır" dedi. Yerel TohumBuluşmaları'nın ilkini gerçekleştirenGıda Tarım ve HayvancılıkBakanlığı'nı öncü çalışması nedeniyletakdir ettiğini kaydedenErdoğan, "Toprak bizim en değerlisermayemizdir" diye konuştu.