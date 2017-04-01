Toprak en değerli sermayemizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
İzmir'deki "1. Yerel Tohum
Buluşması"na katıldı. Kemalpaşa
Park Orman'da düzenlenen törende
konuşma yapan Erdoğan,
emperyalist güçlerin insanlığın
en temel kaynaklarını tekellerine
aldığını, diğer toplumları kendilerine
bağımlı hale getirdiğini
belirterek, "Dünyada nüfusun
çoğaldığını tarımsal verimliliğin
ancak kimyasallarla mümkün
hale geldiğini söylüyorlar.
Oysa dünyada gıda kıtlığından
çok gıdaya erişimde adaletsizlikler
vardır" dedi. Yerel Tohum
Buluşmaları'nın ilkini gerçekleştiren
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı'nı öncü çalışması nedeniyle
takdir ettiğini kaydeden
Erdoğan, "Toprak bizim en değerli
sermayemizdir" diye konuştu.