Sınırda yakalanan FETÖ’cü hâkimlerin ABD’yle irtibatları çıktı

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Edirne'den Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan eski hâkimler Bülent Kınay ve Fatih Mehmet Uslu'nun FETÖ adına işlediği suçlar ortaya çıkarıldı. FETÖ'ye bağlı hareket ettikleri belirtilen eski hâkimlerin, ABD kaynaklı bir telefon hattıyla birçok görüşmesi de tespit edildi. Ergenekon, Şike ve Selam kumpası soruşturmalarında örgütün istekleri doğrultusunda kararlar verdikleri tespit edilen Kınay ve Uslu Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde yargılanacak. Hakkında hazırlanan iddianamelerde Uslu'nun "Hükümete darbe teşebbüsü" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Casusluk" suçundan müebbet, "Silahlı terör örgütü üyeliği, resmi belgede sahtecilik, suç uydurma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, görevi kötüye kullanma" gibi birçok suçtan da 406 yıla kadar hapsi isteniyor.Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Kınay, Şike davasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı suç örgütü kurduğuna ilişkin delil olmamasına rağmen örgüt suçundan yargıladı.Savcılığın tespitlerine göre ABD kaynaklı 14793243178 numaralı telefon numarası ile Kınay doğrudan 19 görüşme gerçekleştirdi. Uslu ise aynı numarayla doğrudan 8 görüşme yaptı. Uslu'nun örgüt kuryesi Hüseyin Ceylan'ın da numara ile 5 irtibatı çıktı. Uslu ve Kınay, İspanya ve İngiltere'ye ait telefon numaraları ile de görüşmeler gerçekleştirdi.