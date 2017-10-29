CHP’li başkan tehditten yargılanacak

Cumhuriyet Halk Partili Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu iddia edilen ünlü bir inşaat firması yetkilileri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. Yapılan bu operasyonu SABAH, sürmanşetten duyurmuştu. Ekrem İmamoğlu, çıkan haberler sonrası gözaltına alınan iş adamlarını tanımadığını söylemiş çıkan haberleri kendi çapında yalanlamıştı. İmamoğlu gazetemiz yöneticilerine attığı bir mailde ise "Bu haberleri yayınlayanların burunlarından fitil fitil getireceğim!" diyerek tehditler savurmuştu.FETÖ'cü iş adamlarıyla ortak olduğu hakkında çıkan haberlere erişim yasağı aldırmak isteyen İmamoğlu, Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Fakat erişim engelleme talebi reddedildi. Çünkü İmamoğlu'nun söz konusu işadamları ile ortak olduğunu itiraf ettiği bir video kaydı bulunuyordu. Haberleri kaldırtamayan Ekrem İmamoğlu, gazetemizin yöneticisine attığı tehdit içerikli mail sebebiyle savcılığa şikâyet edildi. Hakkında tehditten dava açıldı. İmamoğlu da iftiraya uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu.İstanbul Cumhuriyet Savcısı, İmamoğlu'nun şikayetini geçtiğimiz günlerde sonuçlandırdı. Savcı yazdığı takipsizlik kararında, İmamoğlu'nun şikayet etme hakkını kullandığını belirterek, "Basının kendi görev ve sorumlulukları ile tutarlı bir biçimde haber ve fikir aktarma hakkına sahiptir. Suça konu şikayette, suçsuz olduğunu iddia eden İmamoğlu'na herhangi bir suç yükleme kastı yoktur. Bunun aksi bir durumu kaydeden delil bulunamamıştır" denildi.