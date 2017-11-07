Son Dakika Haberi: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu

Ahmet Edip Uğur'un istifasıyla boşalan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na AK Parti'nin adayı, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek üzere toplandı.

Toplantıda, Meclisin MHP Grubu da AK Parti adayı Kafaoğlu'na destek verdi. CHP'li Meclis Üyeleri ise oylama öncesi salondan ayrıldı.

Yapılan seçimin ikinci turunda 64 oy alan Kafaoğlu, başkan seçildi.





ZEKAİ KAFAOĞLU KİMDİR?

Zekai Kafaoğlu, 1961 yılında Balıkesir'in Gökçeyazı beldesinde doğdu. İlk ve ortaokulu burada tamamlayan Kafaoğlu, lise eğitimini Balıkesir İmam Hatip Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan ve kamu hastanelerinde diş hekimi olarak görev yapan Kafaoğlu, Sağlık Bakanlığı Bakan Müşavirliğinden sonra Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kurucu Başhekimliği görevinde bulundu. Refah Partisi'nde İl Müfettişliği, Fazilet Partisi'nde İl Başkanlığı yapan Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Kurucu İl Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi. Kafaoğlu, 1999 yılında Fazilet Partisi, 2002 ve 2007 yıllarında AK Parti'den milletvekili adayı oldu. 30 Mart 2014 yerel seçiminde AK Parti'den Altıeylül Belediye Başkanı seçildi. Zekai Kafaoğlu, evli, 3 çocuk babası ve 1 torun sahibidir.