Teröristbaşı Gülen Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünü yetersiz buldu

FETÖ'nün 15 Temmuz hain girişiminin elebaşı Fetullah Gülen, Pensilvanya'daki ihanet çiftliğinin kapılarını, Mısır'ın darbeci lideri Sisi'ye yakınlığı ile bilinen yayın organlarına açtı. Teröristbaşı Gülen, Kahire merkezli Al-Ahram Al-Arabi dergisi ile Arapça yayın yapan Vatan, Al-Ahbar ve Yorum 7 gazetelerine verdiği röportajda, vatana ihanet söylemini sürdürdü, kendisine yataklık eden ABD'ye ise övgüler yağdırdı.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN: YETERSİZ KALDI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşüne ilişkin açıklamalar da yapan FETÖ lideri Gülen, kendi yandaşlarının da desteklediği yürüyüş için "müspet olmakla beraber yetersiz kaldı ve arkası gelmedi" ifadelerini kullandı. (Akşam)