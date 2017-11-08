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ilk kez tanıttı! Teröristlerin korkulu rüyası

Giriş Tarihi: 8.11.2017 13:00 Güncelleme Tarihi: 8.11.2017 14:06
Aselsan ilk kez tanıttı! Teröristlerin korkulu rüyası

, 13 ülkeye ihraç ettiği uzaktan komutalı stabilize silah sistemleri (UKSS) ailesi ürünlerinden Sarp'ın yeni versiyonunu ilk kez Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda sergiledi.

UKSS alanında dünyadaki lider firmalardan ASELSAN, modern orduların değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor.

Söz konusu silah sistemleri, deniz platformları, taktik tekerlekli zırhlı araçlar ve tank gibi hareketli platformlarla stratejik alanların korunması amacıyla sabit platformlar için taktik ihtiyaçlara uygun geliştirildi.

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Aselsan ilk kez tanıttı! Teröristlerin korkulu rüyası
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