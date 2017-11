Elon Musk kimdir? - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Elon Musk kim?

Elon Musk, 28 Haziran 1971 tarihinde Güney Afrika'nın başkenti Pretoria şehrinde dünyaya geldi. Küçük yaşlardayken kendi kendine öğrendiği programlama dilleriyle yazılım programlamaya başladı. Erken yaşlarda başladığı yazılım sektöründeki ilk parasını 12 yaşındayken yazdığı Blastar adlı uzay oyununu 500 dolara satarak kazandı.

Bryanston High School'da 8 ve 9. sınıf eğitimini tamamladıktan sonra Pretoria High School'da eğitimine devam etti ve buradan mezun oldu. 17 yaşındayken Güney Amerika'dan askerlik yapmamak için ayrılan Elon Musk, askerlik konusunda şu sözleri söyledi: "Askerlik yapmakla ilgili bir sorunum yok, ancak Güney Afrika ordusunda askerlik yapıp siyahi insanları bastırmaya çalışmak bana vakit geçirmek için iyi bir yol gibi görünmedi."

Daha sonrasında 1992 yılında Queen's University'de iki yıl boyunca eğitim gördükten sonra işletme ve fizik okumak için Kanada'dan ayrıldı ve University of Pennsylvania'da eğitime başladı. Ekonomi alanında lisans diplomasını alan Elon Musk, School of Arts and Sciences'dan da Fizik alanında yan dal diploması aldı. Uygulamalı Fizik ve Malzeme Bilimi alanında doktora yapmak için Kaliforniya'nın Silikon Vadisi bölümüne taşındı, ancak bölümünü tamamlayamadı ve doktora yapamadı.