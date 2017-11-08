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Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 8.11.2017 17:56 Güncelleme Tarihi: 8.11.2017 18:22
Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Erdoğan- Putin görüşmesine ilişkin "Görüşmede, önemli bir ivme kazanan ikili ilişkiler ve krizi ele alınacak" açıklaması yaptı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Türk ve Rus liderlerin gelecek hafta Soçi'de gerçekleştireceği görüşmede krizinin ana gündem maddesi olacağını belirterek, "Suriye Halkları Kongresi'ne yönelik hazırlıkların da görüşmede ele alınması bekleniyor." dedi.

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı arasında 13 Kasım'da Soçi'de gerçekleşecek görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kriz öncesi seviyeye dönen ve önemli bir ivme kazanan Türkiye-Rusya ilişkilerinin detaylıca ele alınacağını belirten Yuriy Uşakov, "Görüşmelerin ana gündem maddesi ise Suriye krizinin çözümüne ilişkin meseleler olacak." diye konuştu.

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Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
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