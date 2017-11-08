Başbakan: Bilgilerini verdik, iadesini bekliyoruz

"BUNDAN SONRA BEKLENTİMİZ ABD'NİN HAREKETE GEÇMESİDİR"

Bizim tarafımızdan bütün her şey, eldeki bütün bilgiler, belgeler gönderildi. Bu bakımdan yeni bir belge sunma ihtiyacı yok. Gereğinden fazla da belge sunuldu diyebilirim. Bundan sonra bekletimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgili makamlarının harekete geçmesidir."



BAŞBAKAN'DAN SEÇİM BARAJI AÇIKLAMASI

Seçim kampanyamızda doğrusunu isterseniz seçim barajına yönelik bir taahhütte bulunmadık. Anayasa değişikliği kampanyasında bu sistem değişikliği ile Türkiye'de sürekli iktidar, sürekli istikrar döneminin başlayacağını, artık zayıf iktidarlar döneminin sona ereceğini söyledik."

"DİĞER PARTİLER TARAFINDAN GÜNDEM EDİLİRSE DEĞERLENDİRİRİZ"

(MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin seçim barajıyla ilgili sözleri) Bu konular diğer partiler tarafından gündeme getirilirse biz de gayet tabii ki her türlü öneriyi birlikte oturur, değerlendiririz. Artılarıyla, eksileriyle değerlendirir, karar veririz. Yani tek başımıza değiliz ki 'kalksın, artsın, eksilsin' demek çok anlamlı olmaz."



"MECLİS'E GETİRİLECEK VE GÖRÜŞÜLECEK"

Uyum yasalarıyla ilgili hazırlık çalışmaları şu anda devam ediyor. Her parti kendi açısından bir hazırlık çalışması yapıyor. AK Parti'de oluşturduğumuz bir komisyon var. Bu komisyon şimdi tüm mevzuatı tarıyor. 16 Nisan referandumundan sonra yapılan değişikliklere uygun bir şekilde hangi kanunlarda değişiklik yapılması gerektiğinin taramasını yapıyor. Bunlarla ilgili değişiklik teklifleri Meclis'e getirilecek ve görüşülecek".