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davasında Gökmen Ulu tahliye edildi

Giriş Tarihi: 8.11.2017 16:42 Güncelleme Tarihi: 8.11.2017 16:46
Sözcü gazetesi davasında Gökmen Ulu tahliye edildi

nin sahibi sanık Burak Akbay ve çalışanlarına yönelik biri tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Bekir Gökmen Ulu'nun tahliyesine karar verildi

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Sözcü gazetesi davasında Gökmen Ulu tahliye edildi
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