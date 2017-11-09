Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Son Dakika Haberi: Yasak bölgede yakalanan o isim bakın kim çıktı!

Son Dakika Haberi: Yasak bölgede yakalanan o isim bakın kim çıktı!

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 9.11.2017 12:38 Güncelleme Tarihi: 9.11.2017 13:59
Son Dakika Haberi: Yasak bölgede yakalanan o isim bakın kim çıktı!

Son Dakika Haberi.. 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan işlem yapılan ve ’nün kasalarından biri olduğu iddia edilen öğretmen ile 4’ü çocuk 6 kişi, Edirne'de 1. derece askeri yasak bölgede ’a kaçarken yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Orhaniye Bölük Komutanlığı ekipleri, dün sabah saat 09.00 sıralarında, Üyüklütatar köyü bölgesi 1. derece askeri yasak bölgede, bir grubun yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, 4'ü çocuk toplam 6 kişinin yasa dışı yollardan ülke dışına çıkmaya çalıştıkları tespit edildi.

HEM BYLOCK KULLANICISI HEM DE BANKASYA'DA HESABI VAR

Şahıslar hakkında yapılan araştırmada İbrahim P. isimli şahsın kaydının ve Bankasya hesabının olduğu, daha önceden 5.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak'tan işlem yapıldığı tespit edildi. Yasa dışı yollarla 'a kaçarken yakalanan ve 'nün kasası olduğu iddia edilen öğretmen İbrahim P., jandarma ekiplerince Edirne Adliyesine sevk edildi. Çocuklar ise ailelerin yakınlarına teslim edilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Son dakika: TSK'daki mahrem imamlar deşifre oldu! 48 isim belirlendi
CUMHURBAŞKANI'NA 'SUİKAST GİRİŞİMİ'NİN İZLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI! 693 SAYILI KHK İLE İHRAÇ EDİLENLER LİSTESİ! - İŞTE 25 AĞUSTOS KHK'SI İLE İHRAÇ EDİLENLER

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Yasak bölgede yakalanan o isim bakın kim çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN