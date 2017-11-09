Son Dakika Haberi: Yasak bölgede yakalanan o isim bakın kim çıktı!

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Orhaniye Bölük Komutanlığı ekipleri, dün sabah saat 09.00 sıralarında, Üyüklütatar köyü bölgesi 1. derece askeri yasak bölgede, bir grubun yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, 4'ü çocuk toplam 6 kişinin yasa dışı yollardan ülke dışına çıkmaya çalıştıkları tespit edildi.

HEM BYLOCK KULLANICISI HEM DE BANKASYA'DA HESABI VAR

Şahıslar hakkında yapılan araştırmada İbrahim P. isimli şahsın Bylock kaydının ve Bankasya hesabının olduğu, daha önceden Şanlıurfa 5.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak'tan işlem yapıldığı tespit edildi. Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçarken yakalanan ve FETÖ'nün kasası olduğu iddia edilen öğretmen İbrahim P., jandarma ekiplerince Edirne Adliyesine sevk edildi. Çocuklar ise ailelerin yakınlarına teslim edilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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