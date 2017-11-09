Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. "Trump’ın ‘Yeni Riyad’ projesi hüsranla bitecek"

"Trump’ın ‘Yeni Riyad’ projesi hüsranla bitecek"

Giriş Tarihi: 9.11.2017 12:06 Güncelleme Tarihi: 9.11.2017 12:40
Trump’ın ‘Yeni Riyad’ projesi hüsranla bitecek

Sabah Gazetesi yazarı Bercan Tutar bugünkü yazısında ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Mayıs'ta ziyareti ve milyar dolarlık silah anlaşmaları ve sonrasında yaşanan Körfez krizi ve dünyanın yakından takip ettiği Suudi Arabistan'da yaşanan gelişmelere değindi



BERCAN TUTAR'IN BUGÜNKÜ YAZISINDAN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR:

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Mayıs'ta ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdiği 'da, milyar dolarlık silah anlaşmaları, İran karşıtı cephe ve Katar kriziyle başlayıp 'ılımlı İslam' açılımıyla devam eden süreçte gözler şimdi de Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın saray darbesine kilitlenmiş durumda.

Baştan belirtelim ki Arabistan'da olan biten her şey, Trump'ın 'Önce Amerika' kapsamında tetiklediği 'Yeni Riyad' depreminin art sarsıntılarıdır. Kuşatma altındaki Trump için adeta can simidine dönüşen bu projenin üç farklı stratejik hedefi bulunuyor.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

ABD'den çarpıcı İran açıklaması
Son dakika: Suudi Arabistan gözaltına alınanların hesaplarını dondurdu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
"Trump’ın ‘Yeni Riyad’ projesi hüsranla bitecek"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN