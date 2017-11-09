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, ve arasında savunma sanayi işbirliği

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 8.11.2017 19:55 Güncelleme Tarihi: 9.11.2017 01:46
Türkiye, Fransa ve İtalya arasında savunma sanayi işbirliği

, ve arasında savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik iyi niyet beyanı imzalandı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly, Cumhuriyeti Savunma Bakanı Roberta Pinotti savunma alanında iş birliğine ilişkin niyet beyannamesini imzaladı.

İmzalanan anlaşma gereği , Fransa ve İtalya arasında askeri elektronik sistemler, yazılım ve simülasyon sistemleri ile muhabere teçhizatı dahil, hava ve füze savunma sistemlerinin ortak üretiminde işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra, teknolojik işbirliği dahil savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesinin desteklenmesi amaçlanıyor. İşbirliğinin ilk adımı olarak, SAMP-T sistemini temel alan bir sistemin EUROSAM Konsorsiyumu ve Türk firmaları tarafından analizinin yapılmasına ve müteakiben üç ülkenin ortak ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar bulunuyor. Aralarındaki savunma ve güvenlik ilişkilerinin güçlendirilmesi; işbirliği ile kapsamında ikili ve üçlü formatlarda istişareler yapılması ve NATO'nun ortaklarıyla işbirliğinin geliştirilmesine destek olunması anlaşmanın maddeleri arasında yer alıyor.

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Türkiye, Fransa ve İtalya arasında savunma sanayi işbirliği
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