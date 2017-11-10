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'da operasyonu

Giriş Tarihi: 10.11.2017 07:35 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 07:36
Adana'da DEAŞ operasyonu

'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üyesi olduğu iddia edilen kişilerin yakalanması amacıyla kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği çalışmada ekipler uzun namlulu silahlarla sokak başlarında güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda, Suriye uyruklu 11 kişi yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise bir pompalı tüfek ve 48 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Adana'da DEAŞ operasyonu
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