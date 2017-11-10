Başbakan: Sorunlar anlık çözülecek

Başbakan Binali Yıldırım, Washington'dan New York'a geçerken uçakta basın mensuplarına ABD Başkan Yardımcısı Pence ile yaptığı görüşmeye değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Pence bir araya geldi

Görüşmenin çok verimli geçtiğine işaret eden Yıldırım, "Samimi ve dürüstçe birbirimizle sorunlarımızı konuştuk. İkili konularımızı, bölgesel konuları ele aldık." dedi.

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"YPG KONUSUNU ÇOK AÇIK ŞEKİLDE KONUŞTUK"

Görüşmede, terör örgütü PKK ile mücadelenin de gündeme geldiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"PKK'ya yönelik ABD'den daha fazla destek beklediğimizi aktardım. YPG konusunu çok açık bir şekilde konuştuk. Bu konuda 'Artık DEAŞ gitti, artık o ortaklığı bozun, bunlar bize çok büyük rahatsızlık verdi, bu mecburi ortaklıktan vazgeçin, bu silahlar PKK'ya geçiyor' tespitini yaptık."

"TELEFONLARIMIZ BİRBİRİMİZE AÇIK OLACAK"

Pence ile diyaloğun devamı kararı aldıklarını vurgulayan Yıldırım, "Sonsuz olarak sürekli karşılıklı diyaloğun devam etmesi ve sorunlara anlık müdahalelerle ihtiyaç duyulduğunda 24 saat görüşmek üzere anlaştık. Telefonlarımız birbirimize açık olacak." dedi.

"VİZELERİN NORMAL SEVİYEYE DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ"

Başbakan Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşmesine ilişkin, "Vize konusunda bir kriz yaşandı ilişkileri çok iyi noktaya getirelim derken. Artık bundan sonra normal seviyesine dönmesini bekliyoruz. Genel atmosfer itibarıyla karşılıklı güven ve samimiyetle hakikaten ilişkileri iyileştirme iradesi olduğunu gördüm. Tabii ki bundan sonrası takibe bağlı. Zaman içinde ilerlemeleri göreceğiz, takip edeceğiz. Başkan Yardımcısının olumlu bir bakış açısı olduğu izlenimi edindim." dedi.

BAŞBAKANLIK: İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Öte yandan, Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Pence'in Beyaz Saray'daki görüşmesinde, iki ülke ilişkileri ele alındı.

FETÖ elebaşının tutuklanarak, Türkiye'ye iadesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması talebinin yinelendiği görüşmede, New York'da devam eden ve ilişkilere zarar veren davalardaki sözde delillerin sahte olduğu, yasalara uygun bulunmayan yöntemlerle toplandığı hatırlatıldı.

Terörle mücadele dahil olmak üzere, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin etraflıca ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin, terör örgütü YPG'ye silah verilmesi konusunda duyduğu rahatsızlık ve desteğin sona erdirilmesi yönündeki beklentileri dile getirildi.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki köklü müttefiklik ilişkilerinin ve stratejik ortaklığın önemini vurguladı ve bu görüşmenin ikili ilişkilerde, iki dost ve müttefik ülke olan Türkiye ve ABD arasında yapıcı diyalog temelinde yeni bir sayfa açması temennisinde bulundu.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Başbakan Yıldırım ve Pence görüşmesinin Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sayfa açmaya yardımcı olacağı vurgulandı.

Açıklamaya göre, dost ve müttefik olarak ikili sorunlarda yapıcı diyaloga ihtiyaç bulunduğu konusunda mutabık kalındı.

Yıldırım ile Pence'in, Ortadoğu'da istikrar ve güvenliğin Türkiye ile ABD'nin menfaatine olduğuna işaret edilerek, bu amaçla hükümetler arası müşaverelerin artması konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Başkan Yardımcısı Pence, Başbakan Yıldırım'a, Türkiye'nin küresel güvenliğe ve terör örgütü DEAŞ'ın yenilmesine sağladığı katkıdan dolayı teşekkür etti.

Pence, ABD'nin PKK ve diğer terör örgütlerine karşı Türkiye'nin yanında durduğunu iletti.

Ayrıca, Türkiye'deki bazı Amerikan vatandaşları, ABD misyonlarının yerel çalışanları, gazeteciler ve sivil toplum üyelerinin Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında tutuklanması konusunda duyulan kaygıyı da aktaran Pence, ilgili davaların şeffaf ve kanunlarca belirlenen esaslara uygun karara vardırılması çağrısında bulundu.