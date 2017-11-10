Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Cihaner’i makamında gözaltına alan savcı yeniden yargılanacak!

Cihaner’i makamında gözaltına alan savcı yeniden yargılanacak!

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 10.11.2017 16:47 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 16:50
Cihaner’i makamında gözaltına alan savcı yeniden yargılanacak!

’li vekil ’i ’da görev yaptığı sırada makamında gözaltına alan Özel Yetkili eski savcı yeniden yargılanacak.

İstanbul Milletvekili 'in, Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı dönemde makamında gözaltına alınmasıyla sonuçlanan kumpas soruşturmasında görev yapan ve 'den meslekten ihraç edilen eski savcı 'nun beraatine yapılan itiraz üzerine dosya yeniden açıldı.

Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İlhan Cihaner'in avukatının itirazı üzerine davanın yeniden görülmesine karar verdi. Ceza Dairesi davayı yeniden görmek üzere tensip zaptı hazırladı. Zabıtta, dosya için gerekli olan çeşitli delillerin temini üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılması kararlaştırıldı.

DURUŞMA 27 ARALIK'TA

Karakullukçu hakkında adli kontrol altına alınması ve yurt dışına çıkışının yasaklanması kararı verildi. Rasim Karakullukçu hakkındaki duruşmanın 27 Aralık 2017 günü 09.30'da görülmesi kararlaştırıldı.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA

Rasim Karakullukçu hakkında Samsun 2. tarafından beraat kararı verilmiş, karara Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili Emrullah İskenderoğlu itiraz etmişti.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi Rasim Karakullukçu hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında 19 Eylül 2017 günü beraat kararı vermişti. 19 Temmuz 2017'de tutuklanan Karakullukçu da bu karar ile birlikte tahliye olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cihaner’i makamında gözaltına alan savcı yeniden yargılanacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN