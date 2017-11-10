Cihaner’i makamında gözaltına alan savcı yeniden yargılanacak!

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı dönemde makamında gözaltına alınmasıyla sonuçlanan kumpas soruşturmasında görev yapan ve FETÖ'den meslekten ihraç edilen eski savcı Rasim Karakullukçu'nun beraatine yapılan itiraz üzerine dosya yeniden açıldı.

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İlhan Cihaner'in avukatının itirazı üzerine davanın yeniden görülmesine karar verdi. Ceza Dairesi davayı yeniden görmek üzere tensip zaptı hazırladı. Zabıtta, dosya için gerekli olan çeşitli delillerin temini üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılması kararlaştırıldı.

DURUŞMA 27 ARALIK'TA

Karakullukçu hakkında adli kontrol altına alınması ve yurt dışına çıkışının yasaklanması kararı verildi. Rasim Karakullukçu hakkındaki duruşmanın 27 Aralık 2017 günü 09.30'da görülmesi kararlaştırıldı.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA

Rasim Karakullukçu hakkında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından beraat kararı verilmiş, karara Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili Emrullah İskenderoğlu itiraz etmişti.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi Rasim Karakullukçu hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında 19 Eylül 2017 günü beraat kararı vermişti. 19 Temmuz 2017'de tutuklanan Karakullukçu da bu karar ile birlikte tahliye olmuştu.