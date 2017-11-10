Erdoğan’dan 10 Kasım’da birlik ve beraberlik vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün vefatının 79. yılı dolayısıyla 10 Kasım
mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
İstiklal mücadelemizde vatanını ve bayrağını kahramanca savunan, tüm zorlu koşullara rağmen geleceğine ve iradesine sahip çıkan aziz milletimiz, bugün de ülkemize yönelik tüm saldırıları bozguna uğratacak azim ve kararlılığa sahiptir. Gazi Mustafa Kemal, önderlik ettiği istiklal mücadelemiz, elde ettiği eşsiz zaferler ve milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirerek kurduğu Cumhuriyetimiz ile tüm dünyanın takdirini kazanmış kahraman bir asker, saygın bir liderdir.
Gazi Mustafa Kemal'in tarihe iz bırakan bir komutan ve lider yapan en büyük özelliği, milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıydı.
Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu ve gençlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi tam bağımsız olarak ilelebet muhafaza etmek, sürekli daha ileriye taşımak ve 2023 hedeflerimize ulaşmak için, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesi etrafında birleşiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti
'nin istikrar içinde, vatandaşlarımız arasındaki kardeşlik, birlik ve bütünlük azmini koruyarak güçlenmesi, büyümesi ve demokrasinin standartlarını hergeçen gün yükseltmesi için yılmadan yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz.
'ÜLKEMİZİN DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLADI'
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımlanan mesajlar şöyle:
BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM:
Atatürk, doğunun dinamikleri ile batının dengelerini çatışmadan uzak, barışçı bir üslupla harmanlayarak, ülkemizin modern dünyayla bütünleşmesini, değişim ve dönüşümünü sağlamıştır. O'nun 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti, bugün dünyada sözü dinlenen, dostluğu aranan ve sorunların çözümünde aktif rol üstlenen yüksek itibara sahip bir ülkedir.
GENELKURMAY BAŞKANI HULUSİ AKAR:
Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milletimizin huzuru, bölge ve dünya barışı için verdiği mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir.
CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU:
Bu ülkede yaşayan herkes, bir Mustafa Kemal olarak sorumluluk sahibidir.