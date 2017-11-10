Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

'ta operasyonu

Giriş Tarihi: 10.11.2017 08:40 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 08:40
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

'ta bir miktar ele geçirilen operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ticareti yapıldığı bilgisi üzerine 'ta bazı kişilere ait önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisleri ve polis helikopterinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda, söz konusu yaklaşık 10 adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ekipler, aranan bazı şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN