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: 115 terörist etkisiz hale getirildi

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 10.11.2017 16:35
Genelkurmay: 115 terörist etkisiz hale getirildi
Başkanlığından, Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında 3-9 Kasım tarihleri arasında 115 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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Genelkurmay: 115 terörist etkisiz hale getirildi
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