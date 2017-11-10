Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray Roosevelt Salonu'nda basına kapalı gerçekleşen ve 19.08'de başlayan görüşme, TSİ 20.20'de sona erdi.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Başbakan Yıldırım'ın Dışişleri Başdanışmanı Kerim Uras ve diğer yetkililer katıldı.

Yıldırım, ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını tamamlayarak, New York'a hareket etti.

BEYAZ SARAY: YENİ SAYFA AÇILMASINA VESİLE OLMASI UMUDU

Beyaz Saray, Yıldırım-Pence görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada 'İki ülkenin arasında 'yeni sayfa açılmasına vesile olması umudu' dile getirildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinden yapılan yazılı açıklamanın metni şöyle:

Bugün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Başbakan Binali Yıldırım Beyaz Saray'daki görüşmede Türkiye ile ABD arasında devam eden stratejik ortaklığı teyit ettiler.

İki lider bu görüşmenin Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açmaya vesile olmasına ilişkin umutlarını dile getirdiler ve ikili ilişkilerde yapıcı bir diyalog ihtiyacının üzerinde anlaştılar.

Ortadoğu'daki istikrar ve güvenliğin ABD ile Türkiye'nin ortak çıkarına olduğunun altı çizilerek bu hedefe ulaşılması için hükümetler arası danışmaların arttırılması kararlaştırıldı.

Başkan Yardımcısı Pence, Türkiye'nin küresel güvenliğe ve DEAŞ ile mücadeleye yaptığı katkılardan dolayı Başbakan Yıldırım'a teşekkür etti. Pence, ABD'nin PKK ile ve diğer terör tehditleri ile mücadelesinde Türkiye'nin yanında olduğunu da vurguladı.

Başkan Yardımcısı, Türkiye'de olağanüstü hal altında tutuklu olan ABD vatandaşları, konsolosluk personeli, sivil toplum temsilcileri ve gazetecilerin durumuna ilişkin derin kaygılarını paylaştı ve bu davaların şeffaf bir biçimde çözüme kavuşturulmasını talep etti.





