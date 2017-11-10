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Tezcan'ın yanındaki 'cü aranıyor

Giriş Tarihi: 10.11.2017 10:21 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 10:27
Tezcan'ın yanındaki FETÖ'cü aranıyor

ve hükümet aleyhinde attığı yalanlarla algı operasyonu yapmaya çalışan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın gerçek yüzü 'cülerle birlikte çekilmiş fotoğraflarıyla ortaya çıktı. Tezcan ile samimi fotoğrafları ortaya çıkan FETÖ'nün kasası Saim Topaloğlu'nun yakalanması için polis alarma geçti.

Aydın polisi, Nazilli İşdamları Derneği yöneticisi, aynı zamanda da eczacı olan Saim Topaloğlu'nun peşine düştü.

15 Temmuz darbe girişiminden birkaç gün önce yurtdışına kaçtığı ileri sürülen ancak resmi yollardan çıkış yapmadığı tespit edilen Topaloğlu'nun Türkiye'de olma ihtimaline karşı başta Aydın ve Nazilli olmak üzere yurt genelinde kapsamlı bir yakalama operasyonu başlatıldığı ve tüm irtibatlı olabileceği kişilerin mercek altına alındığı öğrenildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Topaloğlu'nun adı 'a hakaret ettiği gerekçesiyle yurt dışına çıkış yasağı getirilen Tezcan'ın, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a destek için gittiği Tekirdağ'da yaptığı skandal açıklama sonrası gündeme gelmişti. 'nün Aydın ve Nazilli kasası olduğu iddia edilen ve paraları Gana ve 'e aktaran Saim Topaloğlu'nun Tezcan'la birlikte çekilen fotoğraflarını Yeni Asır ortaya çıkarmıştı.

Yasal yollarla yurttan çıkışı tespit edilemeyen Topaloğlu'nun gaygubet evlerinde saklanabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu ihtimal nedeniyle polis, Topaloğlu'nu yakalamak için bölgede arama başlatıldı. (Yeni Asır)

FETÖ sözcüsü Tezcan

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Tezcan'ın yanındaki FETÖ'cü aranıyor
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