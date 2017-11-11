Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yıktı, biz inşaa ediyoruz

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



CHP zihniyeti yıktı biz yaptık. O yıkan zihniyet hangi zihniyetti malum CHP zihniyetiydi. Onlar bu güzelim eserleri yeri geldi ahır olarak kullandılar yıktılar. Biz ise o eserleri yeniden inşaa ediyoruz.



Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce grup toplantısında CHP'nin camileri ahıra dönüştürdüğünü belgelerle açıklamıştı.

Onlar bıraktılar da bu CHP zihniyeti doğru mu yaptı? Bunun hesabını sormayacak mısının ey gençlik? Tüm gençlerimize sesleniyorum, tarihimize sahip çıkacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kültürel Mirası İhya Restorasyon Projeleri Tanıtım Programı'nda konuştu

İSTANBUL'U YENİDEN FETHEDİYORUZ

Bize düşen medeniyetimizin açısından önem taşıyan her esere sahip çıkmaktır. Ayağa kaldırdığımız her eserle adeta İstanbul'u yeniden fethediyoruz.

Şehirlerimiz gecekonduların, zevksiz binaların saldırısına uğradı. Başını sokacak evi olmayan insanlara estetikten bahsetmek anlamsız olabilir. Bu dönemde öncelik zorunlu ihtiyaçların karşılanmasıydı. Türkiye bu düzeyi geride bıraktı.

DİKEY YAPILAŞMAYA İLLERİMİZDE, İLÇELERİMİZDE MÜSAADE ETMEYELİM

Valilerimiz, belediye başkanlarımızdan rica ediyorum; lütfen şu dikey yapılaşmaya illerimizde, ilçelerimizde müsaade etmeyelim. Bu konuda, bizim mimari anlayışımızda yatay mimari esastır, biz buna odaklanmalıyız. Fevkalade şartların dışında buna odaklanmamız halinde şehirlerimizin çok daha güzel olduğunu, çok daha farklı olduğunu göreceksiniz. Şehirlerimizin çirkin binalarla kirletilmesine daha fazla tahammül edemeyiz. Köylerimizi, yaylalarımızı çirkin yapıların istilasına izin vermemeliyiz.

Sınırlarımızın içinde ve dışında tarihimizi ayağa kaldırma mücadelesini verdik. Dönemimizde yılda ortalama 250 restorasyon projesi hayata geçirildi. 5000 eseri teker teker saymaya kalksam saatler sürer.

Ecdat ne kadar zamanda yapmış biz sadece restorasyonunu ne kadar zamanda yapabiliyoruz? Ona bir bakalım.

Geçtiğimiz 15 yılda içeride ve dışarıda tarihimizi ayağa kaldırmanın mücadelesini verdik.

Dönemimizde yılda ortalama 250 restorasyon projesi hayata geçirildi. 5000 eseri teker teker saymaya kalksam saatler sürer.

"TARİH VE KÜLTÜR CELLATLARI KOL GEZİYOR"

Restorasyon deyince akla içimizi acıtan nice görüntü de geliyor. Tüm gayretlerimize rağmen tarih ve kültür cellatları kol geziyor. Güya aslına uygun restore edilen ama üzeri çimento ve kumla kaplanan nice eserler gmördük. Asırlık taşları sökülen nice surlari binalar gördük. Her santimi el emeği göz nuru kapıları, pencereleri sökülen nice konaklar, evler gördük.

Yıkmak, bozmak, tahrip etmek kolay inşa etmek zordur