Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Kemal Batmaz'ın kardeşi tutuklandı

'ın kardeşi tutuklandı

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 11.11.2017 13:12 Güncelleme Tarihi: 11.11.2017 13:29
Kemal Batmaz'ın kardeşi tutuklandı

'nün darbe girişimini 'ndeki 143. Filo'da yönettiği belirtilen örgütün sözde sivil imamı 'ın kardeşi tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini 'ndeki 143. Filo'da yönettiği belirtilen örgütün sözde sivil imamı 'ın kardeşi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Batmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Velihattin Eldemir'e ifade veren Batmaz, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Şakir Batmaz'ın "FETÖ yöneticisi olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Savcılık ve hakimlikte üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Batmaz'ın "Erciyes Üniversitesi (ERÜ) FETÖ imamı" olduğu iddia edildi.

Batmaz'ın savcılık ifadesinde, kardeşi Kemal Batmaz'ın FETÖ'ye ait evlerde kaldığını ve FETÖ'cü olduğunu söylediği öğrenildi.

KAYSERİ'DEKİ SORUŞTURMA

Kayseri'de geçen yıl ağustos ayında ERÜ'de görev yapan akademik ve idari personele yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 94 şüpheliden Şakir Batmaz dahil 26 ERÜ personeli tutuklanmıştı. "Terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklanan Batmaz, daha sonra tahliye edilmişti.

Kemal Batmaz Adil Öksüz'ü hatırlamaya başladı!

Darbeci Batmaz'ın yalanını ortaya çıkartan belge mahkemede

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kemal Batmaz'ın kardeşi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN