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Neşter zamanı!

Giriş Tarihi: 11.11.2017 12:41 Güncelleme Tarihi: 11.11.2017 13:08
Neşter zamanı!

bugünkü köşesini tüm yararlı projeleri engellemeye çalışan başta Mimarlar Odası olmak üzere tüm ideolojik meslek odalarına ayırdı. “Artık bu, vesayet kalıntısı odalara ve meslek örgütlerine de neşter atılma zamanı gelmiş ve geçiyor.” diyen Mahmut Övür, iktidarı bu konuda harekete geçmeye çağırdı.



İŞTE MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette "metal yorgunluğu"ndan söz ederek partisinde yeni bir değişim dalgası başlattı. Diğer partiler bu yolu izlemese de mecburi olarak o değişimden etkilenecek. Ama asıl sorun, toplumun omurgasını oluşturan devasa örgütlenmeleri. Tabii ne kadar "sivil" oldukları ayrı bir tartışma konusu.
Peki, 'de binlerce insanın üye olduğu ve sivil toplum örgütü sayılan meslek odaları ve birliklerinde "metal yorgunluğu" yok mu? Onların değişmesi gerekmiyor mu? Onlarca meslek odasını 15-20 yıldır aynı başkanlar, aynı yönetim kurulları ve aynı zihniyet yönetiyor. Gönüllü üye yapmayan, ama zorunlu bağış toplayan bu yapılar, doğal olarak statükonun değişmesini istemiyor.
Artık bu, vesayet kalıntısı odalara ve meslek örgütlerine de neşter atılma zamanı gelmiş ve geçiyor.

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