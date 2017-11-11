Öksüz TSK imamı çıktı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Sözleşmeli Subay mahrem yapılanmasının "Türkiye imamı" Sami kod adlı Birol K. itirafçı oldu ve örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına dair detaylı bilgi verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ'nün mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalar devam ediyor.

YAPILANMAYI ANLATTI

Bu kapsamda FETÖ'nün Hava Kuvvetleri sözleşmeli subay mahrem yapılanmasının "Türkiye imamı" olduğu belirtilen ve 4 Kasım'da kaçmaya çalışırken İstanbul Avcılar'da yakalanan Birol K. itirafçı oldu. FETÖ'nün gaybubet evlerinde saklandığı belirlenen ve İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirilen Birol K. örgütün TSK yapılanmasına dair ifade verdi.

Adil Öksüz'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı







Birol K.

2009-2014 ARASI İMAM ÖKSÜZ'DÜ

Örgütün Hava Kuvvetleri yapılanması içerisinde "Sami" kod adıyla faaliyet yürüttüğünü söyleyen şüpheli Birol K., 2009-2014 yılları arasında İzmir'de Sözleşmeli Subay Okulu ile Hava Hazırlık Astsubay Okulu'ndan sorumlu olduğunu anlattı. K., bu dönemde Hava Kuvvetleri imamının firari Adil Öksüz olduğunu ifade etti.





Kemal Batmaz

BATMAZ'DAN TALİMAT ALMIŞ

2014'te Yamanlar Koleji'nde coğrafya öğretmeni olarak çalışırken mesleği bıraktığını, özel bir şirkette pazarlama işleriyle uğraştığını kaydeden K., 15 Temmuz'da Akıncı Hava Üssü'nde yakalanan Kemal Batmaz'la ilgili de bilgi verdi. K., Kemal Batmaz'ın talimatıyla Malatya'ya gittiğini ve Malatya, Diyarbakır ve Adana'da bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki birimlerde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğini anlattı.

ÖKSÜZ'ÜN YERİNE BATMAZ

Burada "Feti" kod adını kullandığını aktaran K., Adil Öksüz'den sonra Kemal Batmaz'ın Hava Kuvvetleri imamı olduğunu belirtirken, Akıncı davası kapsamında tutuklu bulunan Batmaz'ın "Abdullah" ve "Seçkin" kod adlarını kullandığı da söyledi.

"TSK İMAMI" ADİL ÖKSÜZ 15 TEMMUZ'U YÖNETTİ

Birol K.'nın bu ifadelerinin ardından savcılık, bugüne kadar Hava Kuvvetleri imamı olduğu bilinen firari Adil Öksüz'ün TSK imamı olduğu ihtimali üzerinde duruyor. FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz, 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yönetti. Akıncı civarında kaçarken yakalanan ancak daha sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan ve kayıplara karışan Öksüz'ün Hava Kuvvetleri imamı olduğu biliniyordu. Öksüz'ün üzerinden Hava Kuvvetleri amblemi taşıyan Quantum marka saat çıkmıştı. Ancak mahrem imam Birol K.'nin itiraflarına göre Öksüz'ün Genelkurmay imamı olduğu ve 15 Temmuz gecesi bu sıfatla Akıncı Üssü'nde bulunduğu değerlendiriliyor.

Mahremlere özel villa!

Birol K.'nin, Ankara Çayyolu'nda Adil Öksüz başkanlığında darbe toplantılarının yapıldığı villada parmak izi bulundu. K., parmak izlerinin kendisine ait olabileceğini, 2016 Şubat'ta bir gece bu villada kaldığını söyledi. Ancak Birol K., villada yapılan darbe toplantılarına katılmadığını iddia etti. Birol K., bu villayı Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki mahrem imamların kullandığını belirtti.

Soru hırsızı çıktı

Birol K.'nin yardımcısı olarak altında görev yapan ve Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalanan Gürdal T.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. T.'nin yakalandığında üzerinden "Şenol Elden" adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktığı öğrenildi.





Gürdal T.

Öte yandan T.'nin FETÖ'nün en büyük soru hırsızlığı olarak bilinen 2010 KPSS'nin şüphelileri arasında yer aldığı ve Ankara'da görülmekte olan dava kapsamında hakkında yakalama kararı bulunduğu ifade edildi. (Yenişafak)







