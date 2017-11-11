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Son dakika: Yıldırım yurda döndü

Giriş Tarihi: 11.11.2017 10:28 Güncelleme Tarihi: 11.11.2017 10:28
Son dakika: Başbakan Yıldırım yurda döndü

, ABD'deki temaslarının ardından özel uçak "CAN" ile yurda döndü.

Yıldırım ve beraberindekileri taşıyan uçak, saat 09.45'te Esenboğa Havalimanı'na indi. Yıldırım, Yardımcısı Fikri Işık, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Başbakan Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ve diğer yetkililer de Türkiye'ye geldi.

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Son dakika: Başbakan Yıldırım yurda döndü
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