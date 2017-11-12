Bursa'daki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine ev verilecek

Aydın, yaptığı açıklamada, patlamanın yaşandığı fabrikanın 2000 yılından bu yana boyahane olarak kullanıldığını belirtti.Kendi dönemlerinde bu fabrikanın bir yıl kapalı kaldığını ifade eden Aydın, "Bu tür kömür kullanan sıkıntılı üç işletme var demiştik, onlardan biriydi burası. Daha önce çeşitli konularda burayı uyarmıştık. Diğer iki işletmeden biri geçen hafta işlemlerini tamamen halledip doğalgaza geçti. Biz 5 yıl önce buraya bir doğalgaz sistemi kurduk. Buhar ve sıcak suyu vermek için yaptık bu sistemi. Özellikle bu küçük işletmeler hat maliyetlerini göz önüne alarak, biraz temkinli davrandılar. Zorlama da yapıyoruz ama kanunen bir yerde tıkanıyoruz." diye konuştu.

"RAPOR HAZIRLANIYOR"



Buhar kazanının patlamasında ihmalin göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:"Kazanın patlaması için basıncın 3-4 katına çıkması lazım. Başında çalışan işçinin, teknik kadronun da bu olayda hatası vardır. Bütün hatalar bir araya gelince böyle üzücü bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Bununla ilgili gerekli raporları hazırlıyoruz. Bu raporlar bitince gerek Bakanlığımıza gerekse Valiliğimize göndereceğiz. Raporda daha çok bu işletmelerle alakalı sıkıntılar var. Özellikle bunların kamulaştırılmasıyla ilgili sıkıntılar oldu. Birkaç mahkeme de bu kamulaştırmayla ilgili durdurmalar yapıldı. Bazı fabrikaların çevresinde küçük evler var. Bu evlerin de kamulaştırılmasıyla ilgili konulara raporda yer vereceğiz. Ayrıca patlamanın yaşandığı fabrikanın mülk sahibini de mağdur etmemek için yeri biz alacağız. "OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, işçileri de düşündüklerini belirterek, "Patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri için de Yönetim Kurulundan karar çıkarttık. Bizim kentsel dönüşüm projemiz vardı. Bu projeden 5 aileye de ev vererek, ölen işçilerin ailelerinin gelecekle ilgili sıkıntılarını gidereceğiz." ifadelerini kullandı.