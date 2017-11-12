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'da 6 ilçede operasyonu: 34 gözaltı

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 12.11.2017 06:54 Güncelleme Tarihi: 12.11.2017 06:57
İstanbul'da 6 ilçede DEAŞ operasyonu: 34 gözaltı

'da terör örgütü 'a yönelik altı ilçede gerçekleştirilen operasyonda tamamı yabancı uyruklu 34 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, son günlerde radikal örgütlere karşı operasyonlarını sıklaştıran Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu gece yarısı Tuzla, Ümraniye, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinde belirlenen 7 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi.
Operasyonda, yanlısı faaliyet gösteren, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bu terör örgütünün saflarında yer almış, Türkiye'de eylem yapmak için hazırlık yaptıkları değerlendirilen yabancı uyruklu 34 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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İstanbul'da 6 ilçede DEAŞ operasyonu: 34 gözaltı
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