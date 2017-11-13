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Başbakan Yıldırım'dan Cihangiri'ye başsağlığı telefonu

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2017 20:33
Başbakan Yıldırım'dan Cihangiri'ye başsağlığı telefonu

Başbakan , İshak Cihangiri'yle telefonda görüştü.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım görüşmede, Irak-İran sınırına yakın bir noktada dün gece meydana gelen ve iki komşu ülkeyi de etkileyen deprem nedeniyle hayatını kaybeden İran vatandaşları için başsağlığı dileklerini iletti.

Bu zor günde İran'ın yanında olduklarını bildiren Başbakan Yıldırım, aynı acıların bir daha yaşanmaması temennisini dile getirdi.

Yıldırım, ayrıca ihtiyaç duyulduğu takdirde Türkiye'nin yaraları sarmak için yardıma hazır olduğunu da belirtti.

Cihangiri ise görüşme için Başbakan Yıldırım'a teşekkür ederek, ihtiyaç hasıl olduğu takdirde bilgi vereceklerini kaydetti.

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Başbakan Yıldırım'dan Cihangiri'ye başsağlığı telefonu
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