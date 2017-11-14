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AK Parti'nin Meclis Grup Yönetimi belli oldu
AK Parti
'nin Meclis Grup Yönetimi belli oldu
Giriş Tarihi: 14.11.2017
13:05
AK Parti
'nin Meclis grup yönetimi ve Meclis Başkanvekili ve divan üyeleri değişmedi.
Ayrıntılar geliyor...
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AK Parti'nin Meclis Grup Yönetimi belli oldu
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