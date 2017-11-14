Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

DOĞAL AFETLERDEN BİLE TÜRKİYE ETKİLENMEKTE

"911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan Suriye, 350 kilometre sınırımız olan Irak ihmal edilemeyecek boyuttaki 2 ülkedir. Doğası gereği, Irak, Suriye ve İran'daki her hadisenin ülkemize yansımaları olmaktadır.

Sınırlarımızın diğer yakasında yaşanan doğal afetlerden bile Türkiye az ya da çok etkilenmektedir. Merkez üssü Halepçe'nin güneybatısı olan bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar yapılan açıklamalardan sayıları 400'ü aşan insanın hayatını kaybettiği anlaşılmaktadır.





KOMŞULUK HUKUKUNUN GEREĞİ NEYSE O YAPILMALIDIR

Tablo vahim, yıkım ileri boyuttadır. Komşuluk hukukunun gereği ne ise o yapılmalıdır. Türkiye hazır olduğunu samimiyetle dile getirmiş, enkazın kaldırılması ile ilgili duyarlılığını göstermiştir. Türk Kızılayı harekete geçmiş, AFAD hazırlıklarını yapmıştır.

İstanbul'da yaşanacak büyük depremle ilgili ikazlar uyarılar uzun süredir gündemde. Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Feci akıbetleri bugünden yorumlayıp mutlaka önlem almak mecburiyetindeyiz.



DEPREM DEĞİL TEDBİRSİZLİK ÖLÜMLERE YOL AÇAR

Deprem değil, tedbirsizlik ölümlere yol açmaktadır. İmar çalışmaları, kentlerin yeniden inşası konularında da özen gösterilmesi tartışmasız önemdedir.

Irak'ın kuzeyindeki depremden şiddetli yıkım ve can kayıplarından dolayı son derece üzgünüz. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Bölgede Türkiye'nin bileğini bükmek, sırtını yere getirmek için zemin yoklayan pek çok odak var. Terörle mücadele korkusuzca, kararlı bir şekilde hainleri hedef almaktadır.



Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum



HAİNLERE AMAN VERİLMEYECEKTİR



Terörle mücadele korkusuzca hainleri hedef almaktadır. TSK sınır ötesinde ve vatan topraklarında teröristlere göz açtırmamaktadır. En son terörist teslim alınıncaya kadar milli iradeden geri adım yoktur. Al bayrak dalgalandıkça hainlere aman verilmeyecektir.







CHP'YE ÇOK SERT SÖZLER

Atatürk'e yönelik artan ilgiden ziyadesiyle mutluluk duyuyor, devamını temenni ediyorum. Atatürk'ün siyaset üstü kalması tek dileğimdir. Atatürk hiç kimsenin tekelinde değildir. Hele hele HDP PKK FETÖ'nün yörüngesine giren CHP'nin ne yüzü ne hakkı kalmıştır.

Komşu coğrafyalardaki huzursuzluk sarmalı azalmak şöyle dursun günden günde artmaktadır. Beyrut ile Riyad arasındaki ilişkiler sürekli geriliyor. Hariri'nin rehin mi gönüllü mü Suudi Arabistan'da olduğunu açıklanamıyor.







SEÇİM BARAJI AÇIKLAMASI



Geçen hafta seçim barajıyla ilgili yaptığı değerlendirmelerin bilerek saptırıldığını söyleyen Bahçeli, "Bunlara hakikaten acıyorum" dedi ve şunları söyledi:



"Farkındayım, çalıdan gül bitmez, cahile söz yetmez ama olsun doğru bildiklerimizi haykırmayı sürdüreceğiz. Yüzde 10 barajı ağır bir barajdır dedim. Buna itiraz eden çıkmamıştır. 12 Eylül'ün sonrasında yeniden siyasi yapılanma sürecinde yüzde 20-25 arasında il barajı, yüzde 10 ülke barajı oluşmuştur dedim, bu yok sayılır mı?



12 Eylül sonrası inşa edilen barajla, Millyetçi Hareket Partisi ve Milli Selamet Partisi'nin silinmesi hedeflenmiştir. Barajın aşağıya çekilmemesi sonucunda, 1991'de olduğu gibi ittifaklarla bu barajın aşılması mümkün olmuştur. Artık bu kadar zorlamalar ve dayatmalarla, birilerini öldürerek kendini yaşatma yerine hep beraber nasıl yaşarız, istikrar ve normalleşme sürecine gelebilirz, bunun çalışması yapılmalıdır. Yüzde 5 mi 6 mı 7 mi olur yoksa 10 olarak mı kalır? Böyle mi devam etmeli, bunları görmek lazımdır. Özet olarak söylediklerim bunlardır.



Bildik korodakiler saldırmaya, MHP'yi karalamaya başlamışlardır. Şunu herkes bilsin ki, MHP'nin baraj maraj sorunu asla yoktur. Aziz milletİmizin muazzam desteği bunun en açık göstergesidir. MHP selin önündeki kütük değil, bizzat selin ta kendisİdir. Biz barajdan korktuğumUz için değil Türkiye'nin 16 Nisan halk oylamasından sonra değişen hükümet etme sistemiyle beraber ortaya çıkan siyasal zaruretten, üstelik bağımsız adaylar ve ittifaklarla barajın delinmesi nedeniyle düşüncelerimizi paylaştık.