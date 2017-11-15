Başbakanlık vekili avukattan FETÖ sanıklarına tepki!

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs'' ile "Terör Örgütü Üyeliği'' suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 7 buçuk ile 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan askerlerin duruşmasında 4'üncü günde tüm sanıkların savunmaları alındı.

Sanıkların savunmalarının ardından duruşmaya Başbakanlık ve TBMM adına katılan vekillerden Av. Ali Kemal Akdoğan söz aldı.

DARBE GİRİŞİMİ SADECE HÜKÜMETE DEĞİL, MİLLETE DE YAPILMIŞTIR

Darbe girişiminin sadece hükümete değil millete de yapıldığını vurgulayan Av. Akdoğan, "15 Temmuz hain darbe girişiminden dolayı 250 şehit verdik, binlerce gazimiz bulunmaktadır. Bu millet darbe girişimine Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla göğsünü siper etti ve darbe girişimini hezimete uğrattı. Bu darbe sadece hükümete karşı değil, millet karşı yapılmış darbedir. Sanık savunmaları suçtan kurtulmaya yöneliktir. Bizce buradaki tüm sanıklar darbeye fiili olarak yardımda bulunmuştur. Bu sebeple tüm sanıkların tutuklu olarak yargılanmasını talep ediyoruz. Şu aşamadaki talebimiz budur' dedi.

Gaziantep Barosu adına duruşmaya katılan Av. Ender Kılıç ise sanık savunmalarındaki aleyhe hususları kabul etmediğini söyledi.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma sanık müdafilerinin savunma yapmaları için yarın sabaha ertelendi.

