Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Başbakanlık vekili avukattan FETÖ sanıklarına tepki!

Başbakanlık vekili avukattan sanıklarına tepki!

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 15.11.2017 17:54
Başbakanlık vekili avukattan FETÖ sanıklarına tepki!

Gaziantep’te hain darbe girişimi soruşturması kapsamında aralarında dönemin Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Murat Soysal’ın da bulunduğu 31’i tutuklu 42 sanığın yargılandığı davayı izleyen Av. Ali Kemal Akdoğan, "Sanık savunmaları suçtan kurtulmaya yöneliktir. Bizce buradaki tüm sanıklar darbeye fiili olarak yardımda bulunmuştur. Bu sebeple tüm sanıkların tutuklu olarak yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs'' ile "Terör Örgütü Üyeliği'' suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 7 buçuk ile 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan askerlerin duruşmasında 4'üncü günde tüm sanıkların savunmaları alındı.
Sanıkların savunmalarının ardından duruşmaya Başbakanlık ve TBMM adına katılan vekillerden Av. Ali Kemal Akdoğan söz aldı.

DARBE GİRİŞİMİ SADECE HÜKÜMETE DEĞİL, MİLLETE DE YAPILMIŞTIR

Darbe girişiminin sadece hükümete değil millete de yapıldığını vurgulayan Av. Akdoğan, " hain darbe girişiminden dolayı 250 şehit verdik, binlerce gazimiz bulunmaktadır. Bu millet darbe girişimine Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla göğsünü siper etti ve darbe girişimini hezimete uğrattı. Bu darbe sadece hükümete karşı değil, millet karşı yapılmış darbedir. Sanık savunmaları suçtan kurtulmaya yöneliktir. Bizce buradaki tüm sanıklar darbeye fiili olarak yardımda bulunmuştur. Bu sebeple tüm sanıkların tutuklu olarak yargılanmasını talep ediyoruz. Şu aşamadaki talebimiz budur' dedi.
Gaziantep Barosu adına duruşmaya katılan Av. Ender Kılıç ise sanık savunmalarındaki aleyhe hususları kabul etmediğini söyledi.
Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma sanık müdafilerinin savunma yapmaları için yarın sabaha ertelendi.

FETÖ elebaşı iade edilecek mi?
FETÖ elebaşını 'üç yıldız'la kodlamışlar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başbakanlık vekili avukattan FETÖ sanıklarına tepki!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN