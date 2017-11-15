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merkezli soruşturmasında 3 tutuklama

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 15.11.2017 13:23
Batman merkezli FETÖ soruşturmasında 3 tutuklama

merkezli soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün gizli haberleşme programı olan "ByLock" kullandığı belirlenen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Batman, , Ankara, İstanbul, Mardin ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan üçü "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Batman merkezli FETÖ soruşturmasında 3 tutuklama
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