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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da böyle karşılandı
Son dakika:
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Katar
'da böyle karşılandı
Giriş Tarihi: 15.11.2017
14:42
Güncelleme Tarihi: 15.11.2017
14:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Katar
Emiri El Sani tarafından resmi törenle karşılandı.
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