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Son dakika: 'da böyle karşılandı

Giriş Tarihi: 15.11.2017 14:42 Güncelleme Tarihi: 15.11.2017 14:58
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da böyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emiri El Sani tarafından resmi törenle karşılandı.

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da böyle karşılandı
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