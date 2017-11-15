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'in algı oyunu yine tutmadı!

Giriş Tarihi: 15.11.2017 17:06 Güncelleme Tarihi: 15.11.2017 17:10
Hürriyet'in algı oyunu yine tutmadı!

HÜRRİYET'İN YALANI BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Yassıada'da süren düzenleme projesinin bitmiş hali basınla paylaşıldı. Bitmiş halinde adanın büyük bölümünün yeşillendirildiği görülürken; 'in Yassıada haberlerindeki 'yeşili katlettiler' algısının da yalan olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Eski Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılanarak idama mahkûm edildiği, 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' ilan edilen Yassıada'daki yapılaşmaya ilişkin paylaşılan fotoğrafın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

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Hürriyet'in algı oyunu yine tutmadı!
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